وزارة الصحة : كوفيد-19.. تسجيل (1941) إصابة جديدة و1143 حالة شفاء و 33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء 08 سبتمبر، 2020

وزارة الصحة: كوفيد-19.. تسجيل (1941) إصابة جديدة و1143 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 1941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1143 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة « كوفيد-19 » اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 75 ألف و721 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 57 ألف و239 حالة، بمعدل تعاف يناهز 75,6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1427 حالة ليستقر معدل الفتك في 1,9 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (737)، والرباط-سلا-القنيطرة (306)، ودرعة-تافيلالت (203)، وبني ملال-خنيفرة (160)، ومراكش-آسفي (121).

كما تم تسجيل 118 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و95 حالة بجهة سوس-ماسة، و75 حالة بجهة الشرق، و69 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و46 حالة بجهة فاس-مكناس، و11 حالة بجهة كلميم-واد نون، فيما لم تسجل جهة العيون-الساقية الحمراء أية حالة إصابة جديدة.

أما توزيع الوفيات الجديدة، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل ثماني حالات وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، و7 حالات بجهة مراكش-آسفي، و5 حالات بجهة فاس-مكناس، و4 حالات بجهة درعة-تافيلالت، و3 حالات بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة تطوان-الحسيمة. وتم كذلك تسجيل حالتي وفاة بجهة بني ملال-خنيفرة، وحالة وفاة واحدة بجهة الشرق.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 208,5 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 5,3 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و158 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و39 ألفا و669 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة، التي تتلقى العلاج حاليا، 17 ألفا و55 حالة، أي بمعدل 47 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 240 حالة، 51 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومع 08/09/2020