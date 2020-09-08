ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: جمال الدين بن الشيخ (1930-2005) -الحلقة 60

بدر المقري

كنت لا أزال أخطو خطواتي الأولى في الجامعة سنة 1982، لما اكتشفت كتابا للأستاذ جمال الدين بن الشيخ أصدرته جامعة السوربون بباريس سنة 1975 في حوالي 278 صفحة. وازداد فضولي لما نشر بباريس دراسته حول كتاب (ألف ليلة وليلة) سنة 1988، ثم لما اشترك مع المستعرب الفرنسي المشهور (أندري ميكيل) في ترجمة كتاب (ألف ليلة وليلة) سنة 1991.

و لكن ما هي العلاقة الرابطة ما بين الأستاذ جمال الدين بن الشيخ ومدينة وجدة ؟

لا بأس إذا دبجت الجواب بما أعتبره ثابتا من ثوابت مقارباتي الموضوعية في توثيق ظواهر ذاكرة مدينة وجدة الجماعية وقضاياها. فلا أزال مخالفا ابن حزم القرطبي (القرن 5 الهجري-11 الميلادي) في رسالته في فضل الأندلس و أؤكد ما يأتي: (من هاجر إلى مدينة وجدة من سائر البلاد، فوجدة أحق به وهو منها. ومن هاجر منها إلى غيرها، فوجدة لها حظ فيه).

ولد جمال الدين بن الشيخ بالدار البيضاء يوم الخميس 27 فبراير 1930، في أسرة اشتهرت بممارسة خطة القضاء بمدينة البليدة في الجزائر. وقد اشتهر أبوه محمود بن الشيخ (1898-1987) بأنه كان عميد المترجمين المحلفين بمدينة وجدة لعقود طويلة. وأما أمه فهي السيدة زبيدة بلبشير التلمسانية أصلا.

هاجر جمال الدين بن الشيخ بعد وفاة أمه، مع أسرته المكونة من أبيه ومن أختيه (ديزة) (ولدت سنة 1927) وجليلة (1933-1998)، وأخويه التهامي (1924-2000) ومراد (ولد سنة 1935) إلى مدينة وجدة سنة 1936.

وقد أبلغني ولد الأستاذ جمال الدين بن الشيخ أن والده طالما أكد له أن مدينة وجدة كان لها الفضل الأكبر في صياغة مساره الشخصي والمهني معا. و اصطفيت لتوضيح ذلك، ما يأتي من المعطيات:

1- تابع جمال الدين بن الشيخ دراسته الابتدائية والثانوية بمدينة وجدة (1936-1948).

2- كان جمال الدين بن الشيخ من نجباء (ثانوية الفتيان) (عمر بن عبد العزيز لاحقا)، وبها نال شهادة الباكالوريا سنة 1948. .

3- نشأ جمال الدين بن الشيخ في أسرة علم فيها الأب محمود بن الشيخ أولاده، السباحة والفروسية والدراجة وكرة القدم وكرة السلة، بالإضافة إلى هواية الصيد.

4- اشتهر جمال الدين بن الشيخ في الأنشطة الموازية لما كان تلميذا في (ثانوية الفتيان) (عمر بن عبد العزيز لاحقا) بممارسة كرة السلة والتمثيل المسرحي. وقد شارك في إقصائيات المسرح التربوي، يوم 23 دجنبر 1947.

5- يذهب جمال الدين بن الشيخ إلى أن مساره الشخصي والمهني الأكاديمي إنما بدأ يتشكل في مدينة وجدة، عندما شغفته حبا كلاسيكيات المسرح والشعر الفرنسي.

6- تابع دراسته في الطب في جامعة (ليون) الفرنسية سنتين فقط (1948-1950) نزولا عند رغبة أبيه، ثم اتخذ سبيله إلى ما كان يميل إليه: الأدب العربي والمقارن. ولذلك اختار مسلك الدراسات العربية ونال شهادة التبريز بباريس (1956-1962).

7- عين أستاذا محاضرا للأدب العربي القديم في كلية الآداب بجامعة الجزائر العاصمة (1962-1969).

8- عين أستاذا باحثا في المركز الوطني للبحث العلمي بباريس (1969-1972)، ثم في جامعة باريس الثامنة، وأخيرا في جامعة باريس الرابعة التي نال فيها تقاعده في يونيو 1997.

9- أحصيت له ما يقارب 20 إصدارا في الشعر والرواية والأدب العربي القديم والأدب المغاربي الفرنكفوني والترجمة (1964-1999).

10- توفي الأستاذ جمال الدين بن الشيخ رحمه الله بمدينة (تور) الفرنسية، يوم الإثنين 8 غشت 2005.