وزارة الصحة: كوفيد-19 .. تسجيل (1750) إصابة جديدة و 39 حالة وفاة و1260 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 04 سبتمبر، 2020

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 1750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1260 حالة شفاء، و39 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة ،في نشرة « كوفيد-19 » اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 68 ألفا و605 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 52 ألفا و483 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76.5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1292 حالة، بمعدل فتك يبلغ 1,9 في المائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (590 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (210)، ومراكش-آسفي (203)، والداخلة-وادي الذهب (171) ، ودرعة-تافيلالت (139).

كما تم تسجيل 130 حالة بجهة فاس-مكناس، و115حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و96 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و44 حالة بجهة سوس-ماسة، و38 حالة بجهة الشرق، و9 حالات بجهة العيون-الساقية الحمراء، و5 حالات بجهة كلميم-واد نون.

أما توزيع حالات الوفيات الجديدة، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 14 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، و9 حالات بجهة مراكش-آسفي، و5 حالات بجهة فاس-مكناس، و4 حالات بدرعة- تافيلالت، و3 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، وحالتين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وحالة واحدة بكل من جهة الشرق، والرباط-سلا-القنيطرة .

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 188,9 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 4,8 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألفا و52 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و955 ألفا و321 حالة.

وأصبح مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، يبلغ 14 ألفا و830 حالة، أي بمعدل 40,8 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 180 حالة، 41 منها تحت التنفس الاصطناعي-الاختراقي.

ومع 04/09/2020