جماعة وجدة : تنظيم حركة السير والجولان بوجدة …والبداية بمحيط ساحة سيدي عبد الوهاب

في إطار تنظيم السير والجولان بالمدينة وحل مختلف إشكاليات الإزدحام الكبيرة خاصة وسط المدينة، تقوم جماعة وجدة حاليا بإتخاذ إجراءات تنظيمية بمحيط ساحة باب سيدي عبد الوهاب عبر مراحل وذلك بناء على الدراسات الميدانية للحركية الحضرية التي استغرق إنجازها عدة أشهر، والتي تهدف إلى تحسين سلاسة حركة المرور وحذف نقط التصادم عبر اقامة أنظمة الاتجاهات الوحيدة وإعادة برمجة الأضواء الثلاثية بملتقى شارع مولاي الحسن وشارع الباشا بن كروم الذي يعرف استقبال حوالي 4000 وحدة في الساعة 4000 uvp/h خلال أوقات الذروة، وكذا ملتقى شارع الضابط بلحسين وشارع المغرب العربي الذي بدوره يستقبل حوالي 3500 وحدة في الساعة 3500 uvp/h.

كما تم في نفس الإطار إعادة برمجة مجموعة من الأضواء الثلاثية، حيث تم الانتقال من مرحلتين بكل دورة (2 phases) الى ثلاث مراحل (3 phases) بغاية تحسين قدرة استيعاب المركبات وتفادي اختناق حركة السير في عدد من مناطق المدينة.

كما سيتم تخصيص أماكن لتوقف سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري وسيارات نقل البضائع وكذا مساحات خاصة بشحن وإفراغ السلع.

نتمنى أن يتفهم كل سكان مدينة وجدة والزوار إجراءات العلامات الجديدة التي تهم منع المرور والتشوير ومنع الوقوف والتوقف … والتي سوف تكون تحت التجربة من أجل حركية احسن بمدينة وجد

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الجماعة الحضرية لوجدة .