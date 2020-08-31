وزارة الصحة: كوفيد-19.. تسجيل (1191 )إصابة جديدة و1240 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الاثنين 31 غشت، 2020

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1240 حالة شفاء، و30 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاذ المرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 62 ألفا و590 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 47 ألفا و595 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1141 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 في المائة مقابل معدل عالمي يبلغ 3,4 في المائة.

وسجل السيد المرابط أن حالات الوفيات الجديدة تتوزع على مدن مراكش (7 حالات)، والدار البيضاء وفاس (5 حالات لكل منهما)، وورزازات وطنجة-أصيلة (حالتا وفاة لكل منهما)، وحالة واحدة بكل من الرباط، وسطات، وخنيفرة، وآسفي، وتطوان، وزاكورة، والرشيدية، وقلعة السراغنة، وميدلت.

وأشار إلى أن معدل الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يناهز 172 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 3 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مسجلا أنه تم استثناء 20 ألفا و178 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و871 ألفا و744 حالة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضح المسؤول أنه تم تسجيل 377 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (306 حالات بالدار البيضاء، و23 حالة بالجديدة، و15 حالة بالمحمدية، و9 حالات بمديونة، و8 حالات بالنواصر ومثلها ببرشيد، و7 حالة بسطات، وحالة واحدة ببنسليمان)، و135 حالة بجهة مراكش-آسفي (87 حالة بمراكش، و24 حالة بقلعة السراغنة، و9 حالة بالرحامنة، و8 حالات بالصويرة، و3 حالات بالحوز، وحالتان بكل من شيشاوة واليوسفية).

كما تم تسجيل 133 حالة بجهة فاس-مكناس (68 حالة بفاس، و36 حالة بمكناس، و11 حالة بتاونات، و6 حالات بكل من صفرو وتازة، و4 حالات بمولاي يعقوب، وحالتان بإفران)، و116 حالة بجهة درعة-تافيلالت (43 بالراشيدية، و31 حالة بورزازات، و22 حالة بميدلت، و16 حالة بزاكورة، و4 حالات بتنغير)، و109 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (30 حالة بسلا، و26 حالة بالقنيطرة، و23 حالة بالصخيرات-تمارة، و17 حالة بالرباط، و8 حالات بسيدي سليمان، و4 حالات بسيدي قاسم، وحالة واحدة بالخميسات)، و97 حالة بجهة بني-ملال خنيفرة (39 حالة بأزيلال، و31 حالة بخريبكة، و16 حالة بخنيفرة، و6 حالات بالفقيه بن صالح، و5 حالات ببني ملال).

وس جلت بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 89 حالة (40 حالة بطنجة-أصيلة، و31 حالة بتطوان، و6 حالات بالمضيق-الفنيدق والحسيمة، و3 حالات بكل من شفشاون والعرائش)، و72 حالة بجهة الداخلة-وادي الذهب (كلها بوادي الذهب في إطار بورة مهنية)، و47 حالة بجهة سوس-ماسة (34 حالة بأكادير-إدوتنان، و9 حالات بإنزكان-آيت ملول، و4 حالات باشتوكة آيت باها)، و16 حالة بالجهة الشرقية (8 حالات بالناظور، و6 حالات بوجدة-أنكاد، وحالتان بجرادة).

أما بخصوص مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، فقد سجل المسؤول أنه بلغ 13 ألفا و854 حالة، أي بمعدل 38 حالة لكل 100 ألف نسمة، مشيرا إلى أن أقل عدد من الحالات النشطة يوجد على مستوى جهتي العيون-الساقية الحمراء (53 حالة) وكلميم-واد نون (61 حالة).

وختم السيد المرابط بأن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 200 وحالتين، 48 منها تحت التنفس الاصطناعي-الاختراقي.

31/08/2020