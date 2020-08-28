المغرب : تسجيل 1404 إصابات جديدة و1148 حالة شفاء و 41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 28 غشت، 2020

(كوفيد-19).. 1404 إصابات جديدة و1148 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 1404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1148 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاذ المرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 58 ألف و489 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 43 ألف و49 حالة، بمعدل تعاف يناهز 73,6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1052 حالة.

وسجل السيد المرابط أن حالات الوفيات الجديدة ال41 تتوزع على مدن مراكش (11 حالة) والدار البيضاء (7)، طنجة (5)، وفاس (4)، ووجدة (3)، وحالتان بكل من ورززات وزاكورة، وأكادير اداوتنان ، وحالة واحدة بكل من قلعة السراغنة، وتازة، وصفرو، تطوان، والرشيدية،

وأشار إلى أن معدل الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يناهز 161 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 4 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مسجلا أنه تم استثناء 20 ألفا و881 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و 810 ألفا و56 حالة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضح المسؤول أنه تم تسجيل 534 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (428 بالدار البيضاء، و32 بالنواصر، و24 بالجديدة، و14 بمديونة، و13 ببرشيد، و10 بالمحمدية، و9 بسطات، و3 ببنسليمان)، و271حالة بجهة مراكش-آسفي (219 حالة بمراكش، 22 بشيشاوة، و11 بكل من الصويرة والرحامنة، و5 باليوسفية، و3 بآسفي)، و159حالة بجهة فاس-مكناس (79حالة بفاس، و37 بمكناس، و16 بتازة، و11 بكل من صفرو وبولمان، و2 بمولاي يعقوب)، و116حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (32 حالة بسلا، و31 بالرباط، و26 بالصخيرات تمارة، و18 بالقنيطرة، و5 بسيدي سليمان، و4 بالخميسات)، و95 حالة بجهة بني-ملال خنيفرة (32 بخريبكة، و30 بأزيلال، و18 ببني ملال، و9 بالفقيه بنصالح).

كما تم تسجيل 82 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (34 بطنجة أصيلة، و28 بتطوان، و11 بالمضيق الفنيدق، و8 بالحسيمة، وحالة واحدة بشفشاون)، و42 حالة بجهة درعة-تافيلالت (21 حالة بالرشيدية، و10 بورززات، و8 بزاكورة، و3 بتنغير)، و34 حالة بجهة الداخلة-وادي الذهب (كلها بوادي الذهب)، و32 حالة بجهة سوس-ماسة (13 حالة بأكادير ادا وتنان، و8 بإنزكان أيت ملول، و6 بشتوكة أيت باها، و2 بطاطا، و2 بتزنيت، وحالة واحدة بتارودانت)، و22 حالة بالجهة الشرقية (7 حالات بوجدة أنكاد، و5 بجرسيف، و4 بالناظور، و3 بتاوريرت، و2 ببركان، وحالة واحدة بالدريوش)، و13 حالة بجهة كلميم-واد نون (8 حالات بطانطان، و3 بسيدي إفني، وحالتان بكلميم)، و4 حالات بجهة العيون-الساقية الحمراء (3 حالات بالعيون، وحالة واحدة بطرفاية).

أما بخصوص مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، فقد سجل المسؤول أنه بلغ 14 ألفا و383 حالة، أي بمعدل 39,6 حالة لكل 100 ألف نسمة، موضحا أن الجهات التي تسجل أكبر عدد هي على التوالي الدار البيضاء-سطات (5946)، ومراكش-آسفي (2360)، وفاس-مكناس (1418)، والرباط-سلا-القنيطرة (1080)، بينما تبقى أقل عدد من الحالات النشطة بجهتي العيون-الساقية الحمراء (57 حالة) وكلميم-واد نون (53 حالة).

وختم السيد المرابط بأن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 191 حالة، منها 44 تحت التنفس الاصطناعي-الاختراقي.

ومع:28/08/2020