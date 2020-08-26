الوضع الوبائي بالمغرب : تسجيل (1336) إصابة جديدة و 2293 حالة شفاء و 29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء 26 غشت، 2020

وزارة الصحة: كوفيد-19.. تسجيل (1336) إصابة جديدة و 2293 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 1336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2293 حالة شفاء، و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاذ المرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 55 ألفا و864 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 40 ألفا و586 حالة، أي بمعدل تعاف يبلغ 72,6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 984 حالة، أي بمعدل فتك يبلغ 1,8 في المائة.

وقال السيد المرابط إن حالات الوفيات الجديدة تتوزع على مدن الدار البيضاء (5 حالات)، ومراكش والرشيدية وفاس (3 حالات لكل منها)، والحسيمة ومكناس (حالتا وفاة لكل منهما)، وحالة واحدة بكل من أكادير، وتيزنيت، وطنجة، وطانطان، وتاونات، وخريبكة، واليوسفية، وقلعة السراغنة، والرباط، وبنسليمان، وتازة.

وأشار إلى أن معدل الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يناهز 154 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 3,7 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مسجلا أنه تم استثناء 20 ألفا و745 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و768 ألفا و387 حالة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضح المسؤول أنه تم تسجيل 549 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (424 حالة بالدار البيضاء الكبرى، و36 حالة بالنواصر، و30 حالة بالمحمدية، و29 حالة بالجديدة، و15 حالة بمديونة، و9 حالات ببرشيد، و3 حالات بكل من بنسليمان وسطات)، و201 حالة بجهة مراكش-آسفي (153 حالة بمراكش، و19 حالة بآسفي، و14 حالة بقلعة السراغنة، و11 حالة بالصويرة، وحالتان بكل من شيشاوة والرحامنة)، و126 حالة بجهة فاس-مكناس (69 حالة بفاس، و27 حالة بمكناس، و16 حالة ببولمان، و11 حالة بالحاجب، و3 حالات بإفران)، و115 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (32 حالة بالرباط، و28 حالة بكل من سلا والقنيطرة، و19 حالة بالصخيرات-تمارة، و4 حالات بسيدي قاسم، و3 حالات بسيدي سليمان، وحالة واحدة بالخميسات)، و108 حالات بجهة بني-ملال خنيفرة (40 حالة بخريبكة، و23 حالة بخنيفرة، و18 حالة بكل من أزيلال وببني ملال، و9 حالات بالفقيه بن صالح).

كما تم تسجيل 99 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (55 حالة بطنجة، و27 حالة بتطوان، و6 حالات بالعرائش، و5 حالات بالمضيق-الفنيدق، و3 حالات بالحسيمة، وحالتان بوزان، وحالة واحدة بشفشاون)، و51 حالة بالجهة الشرقية (18 حالة بكل من فكيك وكرسيف، و8 حالات بالناظور، و4 حالات بوجدة-أنكاد، و3 حالات ببركان)، و39 حالة بجهة درعة-تافيلالت (18 حالة بورزازات، و8 حالات بكل من الراشيدية وميدلت، و5 حالات بتنغير)، و19 حالة بجهة سوس-ماسة (9 حالات بأكادير-إدوتنان، و6 حالات بإنزكان-آيت ملول، وحالتان باشتوكة آيت باها، وحالة واحدة بكل من طاطا وتزنيت)، و14 حالات بجهة الداخلة-واد الذهب (كلها بإقليم واد الذهب)، و13 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء (12 حالة بالعيون، وحالة واحدة بطرفاية)، وحالتان بجهة كلميم-واد نون (كلاهما بإقليم كلميم).

أما بخصوص مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، فقد سجل المسؤول أنها بلغت 14 ألفا و294 حالة، أي بمعدل 39,4 حالة لكل 100 ألف نسمة، موضحا أن الجهات التي تسجل أكبر عدد هي على التوالي الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، بينما يوجد أقل عدد من الحالات النشطة بجهتي العيون-الساقية الحمراء (49 حالة) وكلميم-واد نون (40 حالة).

وختم السيد المرابط بأن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 193 حالة، 33 منها تحت التنفس الاصطناعي-الاختراقي.

ومع 26/08/2020