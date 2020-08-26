(كوفيد-19) .. النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة

25 أغسطس 2020

الرباط – فيما يلي النقاط الرئيسية في تصريح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاذ المرابط، اليوم الثلاثاء، حول الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة المنصرمة:

– تسجيل 1276 حالة إصابة جديدة، و815 حالة شفاء، و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 54 ألفا و528 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 38 ألفا و293 حالة، أي بمعدل تعاف يبلغ 70,2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 955 حالة، أي بمعدل فتك يبلغ 1,8 في المائة.

– حالات الوفيات الجديدة تتوزع على مدن الدار البيضاء (12 حالة)، ومراكش (6 حالات)، وطنجة (3 حالات)، وفاس (حالتان)، وزاكورة (حالتان)، وحالة واحدة بكل مكناس، وتاونات، وبني ملال، وكرسيف، وخنيفرة، والرشيدية، وورزازات، وتطوان، وقلعة السراغنة، والعيون.

– معدل الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يناهز 150 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 3,5 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– 79 في المائة، أي 1008 حالات، تم تشخيصها في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر، التي شملت إلى حدود هذا الوقت 191 ألف و270 مخالطا.

– لا يزال ما يناهز 36 ألف و68 مخالطا رهن التتبع الصحي.

– تم استثناء 20 ألف و914 حالات من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و747 ألف و642 حالة.

– مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا بلغت 15 ألفا و280 حالة، أي بمعدل 42,1 حالة لكل 100 ألف نسمة.

– مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 171 حالة، 32 منها تحت التنفس الاصطناعي-الاختراقي.

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