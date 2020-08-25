وزارة الصحة: كوفيد-19.. تسجيل (903) إصابة جديدة و 1135حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء 25 غشت، 2020

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 903 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1135 حالة شفاء، و32 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاذ المرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 53 ألفا و252 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، وذلك بمعدل إصابة تراكمي يساوي 146,6 لكل 100 ألف نسمة، علما أن المعدل العالمي يساوي 303,7 لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف السيد المرابط أن مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 37 ألفا و478، أي بمعدل شفاء يبلغ 70,4 في المائة (علما أن المعدل العالمي للشفاء يساوي 68,2 في المائة)، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 920 حالة، أي بمعدل إماتة يبلغ 1,7 في المائة، (علما أن المعدل العالمي يساوي 3,4 في المائة).

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضح المسؤول أنه تم تسجيل 290 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (261 بالدار البيضاء، 14 بالنواصر، و5 بكل من برشيد ومديونة، و3 ببنسليمان وحالتان بالمحمدية)، و159 حالة بجهة مراكش-آسفي (71 حالة بمراكش، و52 بقلعة السراغنة، و20 بالصويرة، و12 باليوسفية، و4 حالات بالرحامنة)، و138 حالة بجهة فاس-مكناس (77 حالة بفاس، و33 بمكناس، و15 بإفران، و7 بتازة، و3 بصفرو، وحالتان ببولمان، وحالة واحدة بمولاي يعقوب).

وسجل أنه تم تسجيل كذلك 103 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة (79 حالة ببني ملال، و14 بالفقيه بنصالح، و8 بخنيفرة، وحالتان بخريبكة)، و81 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (35 بسلا، و20 بالقنيطرة، و16 حالة بالرباط، و6 حالات بالصخيرات-تمارة، وحالة واحدة سيدي قاسم)، و34 حالة بجهة درعة-تافيلالت (26 حالة بورزازات، و6 يزاكورة، وحالتان بتنغير)، و31 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (7 حالات بطنجة، و6 حالات بكل من تطوان والعرائش، و5 حالات بشفشاون، و3 حالات بالمضيق-الفنيدق، وحالتان بالحسيمية، وحالة بكل من وزان والفحص-آنجرة).

كما تم تسجيل 30 حالة بجهة سوس-ماسة (25 حالة بأكادير-إداوتنان، و4 حالات بإنزكان-آيت ملول، وحالة واحدة بتزنيت)، و24 حالة بالجهة الشرقية (11 حالة بوجدة-أنكاد، و8 حالات بكرسيف، و5 حالات ببركان)، و13 حالة بجهة الداخلة-واد الذهب (كلها بمدينة الداخلة).

وأشار السيد لمرابط إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بجهتي العيون-الساقية الحمراء، وكلميم-واد النون.

وأضاف أن تم استثناء 20 ألفا و207 حالة بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و726 ألفا و728 حالة، مبرزا أن الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، تساوي 14 ألفا و854 حالة، أي بمعدل 41 لكل 100 ألف نسمة.

وبخصوص حالات الوفيات المسجلة (32)، فتتوزع حسب السيد لمرابط على مدن مراكش (11 حالة)، والدار البيضاء (5 حالات)، وفاس (4 حالات)، وتطوان (3 حالات)، وحالتي وفاة بكل من طنجة والرباط، وحالة واحدة بكل من سلا وبرشيد وكرسيف وقلعة السراغنة ومكناس.

ولفت المسؤول إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 170 حالة، من بينها 33 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

ومع 24/08/2020