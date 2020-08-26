تأملات ـ 41 ـ …كن ملاذك الخاص

محمد اسماعيلي

« كن ملاذك الخاص »

كن ملاذك الخاص..

كن نورك الخالص..

فهذه الحياة تعاش من خلال التجارب والأخطاء.. إذ ليس كل علاقة تكون ناجحة.. ففي بعض الأحيان نتعلم من بعضها درسا في الحياة.. وإذا كنت تنتظر أن تتغير حياتك لحالها فقد تنتظر إلى ما لا نهاية.. عليك ان تتغير أنت أولا إذا كنت تريد لحياتك أن تتبدل..

بمجرد أن تثبت لنفسك أنك ذو قيمة.. فأنت لا تدين بأي شيء لأحد..

بمجرد اكتسابك الثقة بنفسك ومعرفة ما الذي تستحقه.. لن يكون لديك شيء تثبته للآخرين.. ويمكن للناس التفكير كما يشاؤون.. لم يعد الأمر مهما لأنك تعرف من أنت.. تعرف من تكون.. تعرف نفسك..

لا تدع أي شخص يطفئ ذلك البريق في عينيك.. أو يجعلك تفقد ابتسامتك.. حدد اختياراتك. وتعايش مع أخطائك.. وواجه مخاوفك.. واترك الماضي وراءك .. وامضِ قدما دون النظر إلى الخلف.. وأخبر نفسك أن الأفضل لم يأت بعد..

قيمة الأشياء ليست في مدتها.. ولكن في كثافة حصولها.. لذلك هناك لحظات لا تنسى.. وأشياء لا يمكن تفسيرها.. وأشخاص نادرون لا يضاهون..

لا تخجل أبدًا أنك أحببت أناس اتضح أنهم تافهون ولا تندم عن علاقة مع بشر تبين أنهم لا يستحقون.. دعهم مَن يخجل ومن يندم أنهم فقدوا إنسانا مخلصا وفيا صادقا..

الأصدقاء الحقيقيون يساعدونك في العثور على الأشياء المهمة عندما تفقدها: ابتسامتك.. أملك.. شجاعتك..

الأسوء هو عندما تشعر بالسوء بسبب تراكم الأشياء ولكنك لا تعرف السبب الحقيقي لحزنك..

لا تنس أبدًا أن لكلماتك القدرة على التدمير أو البناء.. التثبيط أو التشجيع.. إلتئام الجروح أو فتحها. لذلك اختر كلماتك بعناية فائقة..

من الأفضل الانسحاب وترك ذكرى جميلة بدلاً من الإصرار على البقاء والتحول إلى شيء ثقيل.. إنك لا تفقد ما لم يكن لديك مطلقًا.. ولا تحتفظ بتاتا بما هو ليس لك.. ولا يمكنك التمسك بمن لا يريد البقاء معك. لذلك لتكن لديك الشجاعة لتقول « وداعا » فالحياة قد تعيدها إليك ب « مرحبا » جديدة.. جميلة.. رائعة.. غير متوقعة

لا يمكنك اختيار الظروف.. وتحديد العوامل الخارجية ولكن يمكنك دائمًا اختيار طريقة التعامل مع هذه الظروف والعوامل.. فليس حجم البيت هو المهم وإنما مقدار السعادة فيه هو الأهم..

لا تظن أنك لا شيء لأنك تعتقد أن لا تملك أي شيء.. هناك ألف طريقة للعيش والعطاء.. كل شيء يمر عبر قلبك.. ابتسامتك.. معرفتك.. صبرك.. وقتك.. استماعك.. حضورك.. فرحك.. ذراعيك. أنت أكثر ثراءً مما تعتقد .. كثير من الناس يدفعون غاليا مقابل ما تقدمه أنت مجانا وبشكل طبيعي.. كل شخص هو مهم.. بدءا بك أنت..

فكن ملاذك الخاص..

وكن نورك الخالص..

دمتم أحبتي ودامت المحبة

م.إسماعيلي

2020/08/15