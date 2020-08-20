تفاصيل التدابير الجديدة المتخذة على مستوى عمالة مراكش لمواجهة جائحة كوفيد 19.

على إثر التطورات التي عرفتها الوضعية الوبائية بعمالة مراكش والمدينة على وجه الخصوص فقد تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة الوضعية منها ماله طابع عام يشمل كل مناطق نفوذ العمالة ومنها ما هو خاص ببعض المناطق.

التدابير العامة التي تشمل كل تراب العمالة :

وهكذا، وفي إطار التدابير العامة، تم كما سبق الإعلان عنه صباح اليوم انطلاق عمليات مكثفة للتوعية والتحسيس بمشاركة عدة مصالح وفعاليات من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب وسائل الاعلام المحلية بهدف التوعية والتحسيس بخطورة التراخي في احترام التدابير الوقائية وآثاره الوخيمة وخاصة النظافة ، والوضع الاجباري للكمامة بالشكل الصحيح تحت طائلة العقوبات المقررة، والتباعد، وتفادي التنقلات إلا لحالات الضرورة القصوى، ووضع حد لبعض الظواهر السلبية وخاصة التجمعات بمداخل الأزقة.

كما تشمل هذه التدابير ذات الطابع العام:

– تكثيف عمليات التعقيم.

– تشديد المراقبة على التنقلات سواء بمداخل المدينة أو بين أحيائها، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة في حق المخالفين.

– تحديد وقت إغلاق الأسواق والسويقات على الساعة الخامسة 5 مساء.

– احترام الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للفنادق والمطاعم المحدد في 50%.

– الاغلاق الكلي للحدائق و الفضاءات الخضراء ومنع التجمعات بالفضاءات العامة وأمام الوكالات البنكية وغيرها.

– وبخصوص محور تتبع المصابين والمخالطين، فقد تقرر تكتيف المراقبة على المصابين الذين يتابعون علاجهم بمحلات سكناهم ومخالطيهم لضمان الالتزام بقواعد الحجر الصحي الاجباري بالمنازل ، علاوة على السهر على متابعة وضعيتهم من طرف المصالح الصحية المختصة، والتدخل لاستشفاء الحالات التي تستدعي ذلك.

التدابير الخاصة ب 7 مناطق حضرية :

على ضوء المعطيات الإحصائية الموضوعية للحالة الوبائية تم تحديد 7 مناطق حضرية تقتضي علاوة على التدابير العامة السابق ذكرها ، اتخاذ تدابير خاصة بها وهي : سيدي يوسف بن علي، الحي الحسني، الحي المحمدي، المحاميد، المنارة، جامع الفنا وقشيش.

ويتعلق الأمر على الخصوص بالتدابير التالية:

تكتيف عمليات المراقبة

إغلاق كلي أو جزئي لبعض الأحياء لمواجهة خطر انتقال العدوى ، مع الحد من التنقلات إلا في الحالات الضرورية المرتبطة بالصحة أو العمل أو اقتناء حاجيات التموين .

تكتيف المراقبة للوحدات الإنتاجية والمهنية بمختلف أصنافها وأحجامها للتأكد من الالتزام باحترام التدابير الاحترازية الجاري بها العمل.

وتهيب مصالح ولاية جهة مراكش آسفي بالمواطنات والمواطنين ساكنة العمالة الالتزام بهذه التدابير و ٱحترامها بكل وطنية ومسؤولية .