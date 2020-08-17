وزارة الصحة: كوفيد-19 .. تسجيل (1069) إصابة جديدة و597 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الاثنين 17 غشت، 2020

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و597 حالة شفاء، و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاذ المرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 43 ألف و558 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 29 ألف و941 حالة، بمعدل تعاف يبلغ 69 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 681 حالة.

وسجل السيد لمرابط أنه تم استثناء 20 ألفا و128 حالة من كونها مصابة بمرض كوفيد-19 بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و583 ألفا و252 حالة، مضيفا أن معدل الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يناهز 120 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب ما يزيد قليلا عن 3 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأبرز السيد لمرابط أن الحالات الجديدة للوفيات (23 حالة) تتوزع على مراكش (7 حالات)، والدار البيضاء وطنجة-أصيلة (3 حالات لكل منهما)، وفاس والرشيدية (حالتان لكل منهما)، وأكادير-إدوتنان ومكناس والناظور ووجدة-أنكاد وطانطان وسلا (حالة واحدة لكل منها).

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضح السيد لمرابط أنه تم تسجيل 263 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (218 حالة بالدار البيضاء، 14 بالنواصر، 11 بسطات، 8 بالجديدة، 7 بالمحمدية، 3 بمديونة، وحالتان ببرشيد)، و214 حالة بجهة فاس-مكناس (79 حالة بفاس، 45 بتازة، 35 بمكناس، 19 بالحاجب، 18 بصفرو، 14 بتاونات، 3 بإفران، وحالة واحدة بمولاي يعقوب)، و189 حالة بجهة مراكش-آسفي (99 حالة بمراكش، 67 باليوسفية، 8 بالحوز، 7 بقلعة السراغنة، 4 بالرحامنة، وحالتان بكل من شيشاوة والصويرة).

وتم تسجيل 120 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة (47 حالة ببني ملال، 31 بالفقيه بن صالح، 23 بأزيلال، 15 بخريبكة، و4 بخنيفرة)، و94 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (34 حالة بتطوان، 25 بطنجة-أصيلة، 15 بوزان، 14 بالعرائش، 4 بالمضيق-الفنيدق، وحالتان بالحسيمة)، و82 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (27 حالة بسلا، 15 حالة بكل من القنيطرة والرباط، 13 حالة بالصخيرات-تمارة، 9 بالخميسات، حالتان بسيدي سليمان، وحالة واحدة بسيدي قاسم)، و34 حالة بجهة درعة-تافيلالت (25 حالة بورزازات، 7 بتنغير، وحالتان بزاكورة).

كما تم تسجيل 24 حالة بجهة سوس-ماسة (10 حالات بتارودانت، 5 بأكادير-إدوتنان، 4 بتزنيت، حالتان بكل من إنزكان-أيت ملول وطاطا، وحالة واحدة باشتوكة-آيت باها)، و22 حالة بالجهة الشرقية (12 حالة بوجدة-أنكاد، 3 بكل من فكيك وتاوريرت، وحالتان بكل من بركان وجرادة)، و16 حالة بجهة الداخلة-واد الذهب (كلها بإقليم واد الذهب)، و6 حالات بجهة العيون- الساقية الحمراء (5 حالات بالعيون وحالة واحدة بسمارة)، و5 حالات بكلميم-واد نون (حالتان بسيدي إفني، وحالة واحدة بكل من أسا الزاك وكلميم وطانطان).

أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، فيبلغ 12 ألفا و936 حالة، أي بمعدل 36 حالة لكل 100 ألف نسمة، حيث توجد هذه الحالات بالأساس بكل الدار البيضاء-سطات (4505 حالات)، ومراكش-آسفي (2363 حالة)، وفاس-مكناس (1538)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (1342 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (1197 حالة)، بينما يوجد أقل عدد من الحالات النشطة بجهتي العيون الساقية-الحمراء وكلميم واد نون بـ 36 و31 حالة على التوالي.

وختم السيد لمرابط بأن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 189 حالة، 50 منها تحت التنفس الاصطناعي (37 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي)، موضحا أن هذه الحالات الصعبة والحرجة تتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (56 حالة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (46 حالة)، ومراكش-آسفي (36 حالة)، وفاس-مكناس (17 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (12 حالة)، ودرعة-تافيلالت (9 حالات)، والجهة الشرقية (6 حالات)، وسوس-ماسة (4 حالات)، والداخلة-واد الذهب (حالتان)، وبني ملال-خنيفرة (حالة واحدة).

ومع 17/08/2020