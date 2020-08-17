ديربي الشرق بين النهضة البركانية و المولودية ينتهي برتقاليا

بقلم : محمد علاوي

حسم فريق النهضة ديربي الشرق بإكرام وفادة ضيفه،المولودية بهدف نظيف كان كافيا لانتزاع الرتبة الثالثة، وليزيد من تشديد الخناق عل فرق البيضاء، واستطاع الطواحين البرتقالية أن تكرر نفس نتيجة الذهاب وبنفس النتيجة ،ليحقق بذلك العلامة الكاملة ،كما حققها مع الوداد، أي ما مجموعه 12 نقطة، منحته جرعة معنوية ليبقى في المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى. ولم يكن هذا الانتصار سهلا حيث اظهر الفريق الوجدي مقاومة شرسة ،كما أن اللقاء لم يرقى إلى المستوى المطلوب، حيث لاحظنا الاندفاع البدني وكثرة الأخطاء، والتسرع في بناء الهجمات ،إضافة إلى العصبية التي طبعت اشواط المباراة مما جعل الحكم يشهر أوراقه في وجه العديد من اللاعبين بما فيهم طرد الحارس الوجدي، والطرد القاسي ليسفو دايو. وحاول الضيوف محاولة تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، إلا أن الدفاع البركاني كان يقظا ولم يرتكب لاعبوه أخطاء مؤثرة. واستمرت الإثارة إلى آخر دقيقة من اللقاء، حيث أعلن الحكم عن نهاية كلاسيكيو الشرق بفوز مثير للكتيبة البرتقالية. وهو الانتصار الذي أثلج عشاق النهضة الأوفياء الذين كانوا يراهنون على الإنتصار العاشر وتأكد ذلك داخل المستطيل الأخضر. وهنا لابد ان نشيد بقتالية اللاعبين واستماتتهم ودفاعهم عن ألوان القميص البرتقالي……!!!!!!!