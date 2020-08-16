(كوفيد-19) المغرب .. 1472 إصابة جديدة و778 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد 16 غشت، 2020

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 1472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و778 حالة شفاء، و26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاذ المرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 42 ألف و489 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 29 ألف و344 حالة، بمعدل تعاف يبلغ 69 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 658 حالة.

ولفت إلى أن معدل الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يناهز 117 لكل 100 ألف نسمة، حيث بلغ معدل الإصابة 4 لكل 100 ألف نسمة خلال ال 24 ساعة الأخيرة، مبرزا أن الأقاليم أكثر إصابة هي بني ملال ب 25 حالة لكل 100 ألف نسمة، الرشيدية ب17، و14 بمدينة مراكش، والرحامنة ب12، وصفرو ب11.

وأوضح السيد لمرابط أنه تم تسجيل (26 حالة وفاة جديدة) حيث سجلت 18 حالة بثلاث مدن وهي الدارالبيضاء ومراكش، وطنجة)، (حالتان) بكل من فاس ووارزازات، وحالة واحدة بكل من صفرو ومكناس وتمارة وخنيفرة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة، أبرز السيد لمرابط أنه تم تسجيل (303 حالة) بجهة مراكش آسفي (209 بمراكش و40 بالرحامنة و28 بالحوز و12 بآسفي و9 بشيشاوة و3 باليوسفية وحالتان بقلعة السراغنة ، وفاس مكناس (225 حالة، 63 بفاس، 39 بمكناس، 34 بتازة، 32 بصفرو، 24 ببولمان، 18 بتاونات، 7 بإفران، 6 بمولاي يعقوب، وحالتان بالحاجب)، جهة بني ملال خنيفرة (224 حالة، 150 حالة ببني ملال، و31 بالفقيه بنصالح، 27 بخنيفرة، 14 خريبكة، حالتان بأزيلال)، (221 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (192 حالة بالدارالبيضاء، 11 بالمحمدية، 7 بالنواصر، 5 بكل من مديونة والجديدة، وحالة واحدة ببرشيد)، و(150 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، 55 بسلا، 39 بالصخيرات تمارة، 27 بالقنيطرة، 16 بالرباط، 7 بسيدي قاسم، و6 بالخميسات)، و145 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (74 حالة بطنجة، 22 بالحسيمة، 20 بالعرائش، 14 بتطوان، 12 بالمضيق الفنيدق، حالتان بالفحص أنجرة، وحالة واحدة بوزان).

وتم تسجيل 112 حالة بجهة درعة تافيلالت ( 75 حالة بالرشيدية، 25 بورزازات، 10 بزاكورة، حالة واحدة بكل من تينغير وميدلت، و( 31 حالة بالجهة الشرقية ( 21 بجرسيف، 4 بفكيك، 3 بوجدة انكاد، حالتان بتاوريرت، وحالة واحدة ببركان)، 28 حالة بجهة سوس ماسة (16 بأكادير إداوتنان، 6 بتزنيت، حالتان بطاطا وانزكان ايت ملول، وحالة واحدة بكل من اشتوكة ايت باها وتارودانت)، و(22 حالة بجهة الداخلة واد الذهب ( 20 بالداخلة، حالتان بأوسرد)، و(8 حالات بكلميم-واد نون ( 6 بطانطان، حالة واحدة بكل من آسا الزاك وسيدي إفني، 3 حالات بجهة العيون- الساقية الحمراء ( كلها بالعيون)7 بالعيون وحالتان ببوجدور وحالة بالسمارة)،

أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا سواء داخل المستشفيات والمنازل، فيبلغ 12 ألف و487 حالة، أي بمعدل 34 لكل مائة ألف نسمة.

ولفت المسؤول إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 161 حالة، 65 منها تحت التنفس الاصطناعي حيث توجد 37 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، وتتوزع هذه الحالات الصعبة والحرجة بين جهات الدار البيضاء-سطات (47 حالة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (37 حالة)، ومراكش آسفي (30 حالة)، وفاس مكناس (18 حالة)، وجهة درعة تافيلالت (10 حالات)، و(9 حالات ) بجهة الرباط سلا القنيطرة، (و5 حالات) بسوس واسة، وجهة الشرق (4 حالات)، وحالة خطيرة بالداخلة واد الذهب.

وسجل السيد لمرابط أنه تم استثناء 20 ألفا و907 حالة من كونها مصابة بمرض كوفيد-19 بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و563 ألفا و124 حالة.

ومع:16/08/2020