وزارة الصحة: كوفيد-19.. تسجيل (1306) إصابات جديدة و957 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 15 غشت، 2020

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 1306 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و957 حالة شفاء، و27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 39 ألف و241 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 27 ألف و644 حالة، بمعدل تعاف بلغ 4ر70 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 611 حالة.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 1145 حالة إصابة من ضمن الحالات الجديدة (بمعدل 88 بالمائة) في خمس جهات وهي جهات الدارالبيضاء سطات ومراكش آسفي وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة، مضيفا أن معدل الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يناهز 108 لكل 100 ألف نسمة، حيث بلغ معدل الإصابة 3,6 لكل 100 ألف نسمة خلال ال 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد بأن الجهات التي كانت أكثر إصابة هي جهة مراكش أسفي 6,5 لكل 100 ألف نسمة، وجهة الدارالبيضاء سطات 5,3 وجهة فاس مكناس ب4,5 وجهة طنجة تطوان الحسيمة ب 3,3، ودرعة تافيلالت ب3,1، وبني ملال خنيفرة ب2,3، و2,2 لكل من الرباط سلا القنيطرة وكلميم واد نون، والداخلة وادي الذهب والجهة الشرقية ب1,1، والعيون الساقية الحمراء ب0,5، وسوس ماسة ب0,3.

وأبرز السيد لمرابط أن الحالات الجديدة للوفيات (27 حالة) تتوزع على مراكش (8 حالات)، والدارالبيضاء (5 حالات)، وفاس (3 حالات)، وحالتي وفاة بكل من صفرو وطنجة والرشيدية، وحالة وفاة بكل من الرباط وبني ملال وخنيفرة والجديدة وقلعة السراغنة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة ، أوضح السيد لمرابط أنه تم تسجيل 397 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (271 حالة بالدارالبيضاء، 78 حالة بسطات، و19 بالمحمدية، و15 بالنواصر و6 ببرشيد، و5 بالجديدة، 2 بمديونة، وحالة واحدة ببنسليمان)، و312 بجهة مراكش آسفي (259 بمراكش و22 بالحوز و17 بقلعة السراغنة و7 بالرحامنة و4 بالصويرة و2 بشيشاوة وحالة باليوسفية، و198 حالة بجهة فاس مكناس (73 حالة بفاس، 53 بصفرو، و31 بتازة، و26 بمكناس، 7 بإفران، و4 بالحاجب وحالتان بكل من تاونات وبولمان)، و 129 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (74 حالة بطنجة، 28 بتطوان، 19 بالعرائش، و4بوزان وحالتان بكل من المضيق-الفنيدق والحسيمة.

وتم تسجيل 109 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (32 حالة بسلا، 29 بتمارة و24 حالة بالرباط، و11 بسيدي سليمان، و7 بالقنيطرة، 6 بالخميسات)، و60 حالة بجهة بني ملال خنيفرة (40 حالة ببني ملال، 12 بخريبكة و7 بخنيفرة وحالة واحدة بأزيلال، و53 حالة بجهة درعة تافيلالت ( 30 حالة بورزازات، و4 بالرشيدية، و10 ميدلت، و9 بتنغير).

كما تم تسجيل 27 حالة بالجهة الشرقية ( 7 حالات بكل من وجدة وكرسيف،و6 بالناظور، و3 ببركان، وحالتان بكل من جرادة وفكيك)، 10حالات بجهة سوس ماسة (8 بأكادير إداوتنان، وحالتان بتارودانت)، و5 حالات بجهة الداخلة واد الذهب (كلها بالداخلة)، و4 حالات بكلميم-واد نون (3بطانطان وحالة بأسا الزاك)، وحالتان بجهة العيون- الساقية الحمراء (حالة بكل من العيون وبوجدور).

أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، فيبلغ 10 آلاف و986 حالة، أي بمعدل 30 لكل مائة ألف نسمة، ولم يطرأ على توزيعها أي تغيير حيث توجد غالبية الحالات النشطة بجهات الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، بينما يوجد أقل عدد من الحالات النشطة بجهتي الكلميم واد نون والداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء.

ولفت المسؤول إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 163 حالة، 72 منها تحت التنفس الاصطناعي. وتتوزع هذه الحالات الصعبة والحرجة بين جهات الدار البيضاء-سطات (43 حالة)، ومراكش آسفي (33 حالة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (32 حالة، وفاس مكناس (19 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (16 حالة)، وجهة درعة تافيلالت (9 حالات)، وسوس ماسة (5 حالات)، وجهة الشرق (4 حالات)، وحالة خطيرة بكل من كلميم واد نون والداخلة واد الذهب.

وسجل السيد لمرابط أنه تم استثناء 20 ألفا و701 حالة من كونها مصابة بمرض كوفيد-19 بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و521 ألفا و286 حالة.

ومع 14/08/2020