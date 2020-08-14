كن بخير صديقي

محمد اسماعيلي

عندما قرأت خبر نقلك إلى المستشفى إثر الوعكة الصحية التي ألمت بك جراء المرض اللعين الذي قاومته لسنوات عدة بشجاعة لا تضاهى.. وبصبر لا حدود له.. وإيمان قل نظيره.. لا أدري لماذا انتابني يا صديقي صمت عميق فقدت فيه كل الكلمات والحروف وإن لم يخرص لساني بالدعاء لك بالشفاء العاجل وموفور الصحة ودوام العافية وطول العمر.. صمت لم يخلو من صلواتي لأجلك بقلب ملؤه الحب والاحترام والتقدير ومهما كان ألمي عظيما لمصابك فإن أملي هو أعظم في أنك ستتجاوز هذه المحنة .. ومهما كان وجعي كبيرا لمرضك فإن ثقتي بك أكبر للوقوف من جديد فنحن أهلك رفاقك أصدقاؤك أحباؤك بحاجة إليك فلا تتركنا وكن بخير يا صديقي..

ترتسم الآن أمامي تلك الإبتسامة الرائعة التي تطبع محياك كلما إلتقينا.. فلم أر وجهك الذي يحمر خجلا يوما دونها فما أكرمك صديقي وما أروعك وما أروع ابتسامتك فكن بخير لأجلنا.. لأجلك.. لأجل تلك الإبتسامة الصادقة.. لأجل ذلك الوجه البشوش..

كن بخير أخي

استحضر ذلك الماضي الجميل الذي جمعنا يوما في الشبيبة الاتحادية لما كانت رمزا للنضال والتضحية واتذكر كيف كنت دائما وفيا لمبادئك.. مخلصا لما تؤمن به والأهم كيف كنت تصرف تلك المبادئ والقيم بأخلاق نضالية سامية وسلوك أخوي قويم.. أتذكر انشطتك الجمعوية بدار الشباب الأندلس التي أصبحت في خبر كان وكيف ساهمت في إنشاء فرع منظمة الكشافة المغربية الإسلامية إذ كنت من رعيلها الأول..ودائما كانت ابتسامتك تسبقك وبقدر ما كانت تميزك عن غيرك كانت اسلوبك في التعاطي مع أمور الحياة وتفرض على الآخرين احترامك وتقديرك.. فكن بخير أخي ولابد أن تكون بخير.. فما أحوجنا لأمثالك في هذه الحياة لينيروا دربنا بابتسامتهم الجميلة وأخلاقهم الفاضلة..

كن بخير رفيقي

لم يفقد الخلاف في بعض التفاصيل للود قضية.. لم تتغير ابتسامتك ولم تتغير مبادؤك.. كنت مصرا على قيمك ووفيا لنهج الشهداء ومخلصا لأسلوبك.. فكانت ابتسامتك دائما تسبق أي خلاف أو اختلاف ويبقى الود متصلا ومتواصلا رغم كل إكراهات الحياة وضرورات العيش وتفرق السبل.. كانت ابتسامتك دائما حاضرة حتى في غيابك وها هي تحضر اليوم وانت نائم بالمستشفى فكن بخير رفيقي فالوطن كل الوطن بأهله عائلة وأحبابا.. رفاقا وأصحابا ينتظرونك وبحاجة إليك

معذرة صديقي.. أخي.. رفيقي إن لم أوفيك حقك فلا زال الصمت يغمرني حتى لا انشغل بشيء آخر غير الدعاء لك والصلاة لأجلك وما هذه الكلمات إلا ما أبى صمتي أن ينطق بها .

كن بخير..يا رفيقي

كن بخير يا أخي

كن بخير يا صديقي

محمد اسماعيلي