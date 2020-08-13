وزارة الصحة: كوفيد-19.. تسجسل (1241) إصابة جديدة و 1010 حالة شفاء و 28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الخميس 13 غشت، 2020

وزارة الصحة: كوفيد-19.. تسجيل (1241) إصابة جديدة و 1010 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 1241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و1010 حالات شفاء، و28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 37 ألفا و935 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 26 ألفا و687 حالة، بنسبة تعاف تناهز 70 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 584 حالة. ولفت إلى أنه تم تسجيل 988 حالة إصابة من ضمن الحالات الجديدة (بمعدل 80 بالمائة) في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر، مضيفا أن معدل الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يناهز 104.5 إصابات لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب أربعة أشخاص في كل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة المنصرمة.

وأبرز السيد لمرابط أن الحالات الجديدة للوفيات (28 حالة) تتوزع على الدار البيضاء (8 حالات)، ومراكش (5 حالات)، وفاس وطنجة (3 حالات في كل مدينة)، والرشيدية وورزازات (حالتان في كل مدينة)، والرباط وسلا والناظور الحسيمة وبوجدور (حالة واحدة في كل مدينة).

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضح السيد لمرابط أنه تم تسجيل 393 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (331 حالة بالدارالبيضاء، 38 حالة بسطات، 4 حالات بمديونة، 5 بالمحمدية، 4 بالجديدة، 2 ببنسليمان، و7 بالنواصر، وحالة واحدة بكل من برشيد وسيدي بنور)، و173 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (36 حالة بسلا، 40 حالة بالرباط، 47 حالة بتمارة، 27 بالقنيطرة، 6 بسيدي قاسم، و17 بالخميسات)، و173 حالة بجهة فاس مكناس (64 حالة بفاس، 43 بمكناس، 4 بإفران، 15 بصفرو، 3 بمولاي يعقوب، 20 حالة بتازة، 14 وتاونات، 10 حالات بالحاجب)، وتم تسجيل 150 حالة بجهة مراكش آسفي ( 130 حالة بمراكش، 8 حالات بالصويرة، 6 بالرحامنة، 5 بقلعة السراغنة، وحالة واحدة بالحوز )، و 146 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (96 حالة بطنجة، 43 بتطوان، 5 بالمضيق-الفنيدق، وحالة واحدة بكل من العرائش والفحص أنجرة)، و75 حالة بجهة درعة تافيلالت ( 11 حالة بورزازات، 54 بالرشيدية، 9 ميدلت، وحالة واحدة بتنغير)، و54 حالة بجهة بني ملال خنيفرة (13 حالة ببني ملال، 9 بالفقيه بن صالح، 16 بخريبكة، 14 بأزيلال، وحالتان بخنيفرة). كما تم تسجيل 32 حالة بالجهة الشرقية ( 10 حالات بوجدة أنجاد، 9 بكرسيف، 4 بالناظور، 4 بفكيك، 3 ببركان، وحالة واحدة بكل من الدريوش وجرادة)، 25 حالة بجهة سوس ماسة (8 حالات بإنزكان أيت ملول، 16 حالة بأكادير إداوتنان، وحالة واحدة بتزنيت)، و7 حالات بجهة الداخلة واد الذهب (كلها بالداخلة)، وسبع حالات بجهة العيون- الساقية الحمراء (5 حالات بمدينة بالعيون و2 ببوجدور)، وست حالات بكلميم-واد نون (4 حالات بكلميم، وحالتان بأسا الزاك). أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، فيبلغ 10 آلاف و664 حالة، أي بمعدل 29.4 لكل مائة ألف نسمة، ولم يطرأ على توزيعها أي تغيير حيث توجد غالبية الحالات النشطة بجهات الدار البيضاء سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس بأكثر من ألف حالة، بينما يوجد أقل عدد من الحالات النشطة بجهتي العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون ب 22 و21 حالة على التوالي.

ولفت المسؤول إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 156 حالة، 85 منها تحت التنفس الاصطناعي. وتتوزع هذه الحالات الصعبة والحرجة بين جهات الدار البيضاء-سطات (44 حالة من بينها 33 حالة تحت التنفس الاصطناعي)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (31 حالة من بينها سبع حالات تحت التنفس الاصطناعي)، ومراكش-آسفي (38 حالة من بينها 25 حالة تحت التنفس الاصطناعي)، والرباط-سلا-القنيطرة (15 حالة من بينها 5 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، وفاس-مكناس (14 حالة من بينها 8 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، وسوس ماسة (5 حالات، من بينها 3 تحت التنفس الاصطناعي)، والجهة الشرقية (3 حالات)، وجهة درعة تافيلالت (5 حالات من بينها 4 تحت التنفس الاصطناعي)، وكلميم واد نون (حالة واحدة).

وسجل السيد لمرابط أنه تم استثناء 20 ألفا و877 حالة من كونها مصابة بمرض كوفيد-19 بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و500 ألفا و585 حالة.

ومع 13/08/2020