السيطرة على إخماد لهيب الحريق بغابة بوطاعة بازرو

ازرو- عبد العزيز لفلاحي–

شهدت غابة بوطاعة بارزو والقريبة من إحدى الأحياء السكنية اندلاع حريق كاد ان يشمل جزئ كبير من الغابة والساكنة المجاورة إلا أن سرعة تدخل السلطات المحلية وفرق الوقاية المدنية ومياه والغابات والقوات المساعدة الى جانب مجموعة من الشباب المتطوعين رغم صعوبة تضاريس تمكنت من السيطرة على السنة لهيب الحريق رغم صعوبة تضاريس ومحاصرتها لكي لا تمتد الى الغابات المجاورة .

وتجدر الإشارة أن هده الغابة من أهم المواقع الطبيعية بالمنطقة ولها ادوار جد مهمة خاصة على مستوى حماية الأحياء المجاورة من انجراف التربة وتلطيف الجو وفضاء للتجوال وممارسة الرياضة.