البرتقالي يطيح بالمتزعم الوداد ويرتقي إلى الوصافة

بقلم : محمد علاوي

تمكن فريق النهضة من اكرام ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لواحد في إطار المقابلة المؤجلة عن الدورة 20 من البطولة الاحترافية، ويعتبر هذا الانتصار الأول من نوعه بعد صيام ازيد من 7 مباريات، وجاء هذا الانتصار ليؤكد النتيجة التي حققها في الدار البيضاء على نفس الفريق، هو فوز مهم وثمين وسيمنح اللاعبين والمدرب شحنة معنوية من أجل التنافس على المراتب المتقدمة، خاصة وأن الفريق ارتقى إلى الوصافة، إلى جانب الرجاء الرياضي الذي يملك فرصة الانقضاض على الصدارة اذا انتصر في لقاءه المؤجل. اما مستوى اللقاء فلم يرق إلى المستوى المطلوب، كل ما هناك الاندفاع البدني وكثرة الأخطاء، مع تحكم نسبي للكرة من قبل البرتقالي الذي ناور لاعبوه من كل الأطراف، وكانت الدقائق الأولى كافية أن تمنح الفريق المحلي هدف السبق لو احتسب الحكم الدزاز ركلة جزاء واضحة. وضد مجرى اللعب سجل كازادي هدفا مشكوكا في أمره، إلا أن غرفة الفار اقرت بمشروعيته، وعرف اللقاء تدخلات خشنة من قبل لاعبي الوداد ،مما اضطر الحكم لإشهار الورقة الحمراء في حق جبران إثر تدخل عنيف على حذراف. وهنا تمكن لاعبو النهضة من السيطرة التي منحتهم هدفا جميلا من اللاعب النمساوي. لينتهي الشوط الأول على إيقاع التعادل ونرفزة غير مبررة من لاعبي الفريق البيضاوي. وجاء الشوط الثاني أكثر اندفاعا من البرتقالي الذين كانوا أكثر رغبة في تحقيق الفوز، وهذا ما تأتى لهم حين ترجم عزيز الكابتانو الهدف الثاني ،وكاد اللاعب الزغودي أن يزيد من الغلة لولا العارضة التي نابت عن الحارس التكناوتي…الدقائق الاخيرة حاول لاعبو الوداد البحث عن نقطة ولكنهم وجدوا أمامهم فريق منظم دفاعيا، ليعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار مستحق لاسياد الشرق ….فهنيئا للبرتقالي وجماهيره الوفية……..!!!!!