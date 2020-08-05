تسرب لسائل عازل على مستوى أحد كابلات الربط الكهربائي البحري بين المغرب وإسبانيا

تم الكشف عن تسرب طفيف لزيت عازل قابل للتحلل على مستوى الكبل البحري الاحتياطي رقم 4 للربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا والذي يعد ملكا مشتركا للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و »ريد إليكتريكا الإسبانية ».

لم يكن لهذا الحادث أي تأثير على التشغيل العادي لخطي الربط رقم 1 و2 واللذان يؤمنان الربط الكهربائي البحري بين شبكتي المغرب العربي وأوروبا.

الكبل الذي هو موضوع الحادث عبارة عن خط طوارئ خارج الخدمة حاليا بسبب حادثة كانت قد نتجت عن أداة صيد ثقيلة، حيت قامت شركة متخصصة بتنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاح التي تشمل حصر تسريب الزيت وتنفيذ تقاطع اولي على عمق حوالي 500 متر.

وبمجرد وقوع الحادث، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و »ريد إليكتريكا الإسبانية » على الفور بتعبئة قارب متخصص مجهز بمركبة تعمل عن بعد والتي تمكنت من تحديد موقع تسرب الزيت وذلك يوم الاثنين 3 غشت 2020 في عمق حوالي 200 متر على مستوى رأس توصيل الكبل 4 الذي تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من إصلاح هذا الكبل.

ويقوم لمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالتنسيق مع « ريد إليكتريكا الإسبانية » من أجل إعادة التشغيل النهائي لهذا الكابل.