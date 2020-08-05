الثلاثاء 04 غشت، 2020

(كوفيد-19) .. 1021 إصابة جديدة و661 حالة شفاء بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 1021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و661 حالة شفاء، و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 27 ألف و217 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 19 ألفا و629 حالة بنسبة تعاف تناهز 72,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 417 حالة.

ومع:04/08/2020