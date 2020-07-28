الاثنين 27 يوليوز، 2020

(كوفيد-19) 609 إصابات و 115 حالة شفاء بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الإثنين ، عن تسجيل 609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و115 حالة شفاء، و 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 20 ألفا و 887 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 16 ألفا و553 حالة بنسبة تعاف تناهز 3ر79 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 316 حالة .

ومع:27/07/2020