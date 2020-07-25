(كوفيد-19) .. 570 إصابة و228 حالة شفاء بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 24 يوليوز، 2020

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 570 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و228 حالة شفاء، وسبع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة. وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 18 ألفا و834 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 16 ألفا ومائة حالة بنسبة تعاف تناهز 5ر85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 299 حالة بمعدل إماتة بلغ 6ر1 في المائة.

ومع 24 يوليوز 2020/