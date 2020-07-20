اي دور للمواطن في تشييد الحضارة …الفكرية ، والتكنولوجية ؟

محمد العرجوني

في زمن مضى كنا نناقش، نحن، مجموعة من الأصدقاء، فكرة التحضر… من الحضارة… وبطبيعة الحال كنا نتحدث عن حضارة عصرنا… فوجدنا أنفسنا نتحدث عن دور المواطن. وماذا نعني بالمواطن، علما ان بلدان العالم الثالث مقارنة ببلدان العالم المتقدم، لا زال مفهوم « المواطن » لديهم، غائبا… لأن هذا المفهوم يعني ذوبان الأفراد باعتبارهم سواسية في الواجبات والحقوق داخل وطن، تتناوب على تسيير أموره دولة تتشكل من مؤسسات ديمقراطية. لازال هذا المفهوم غائبا لدينا. فنتحدث عن الرعايا… وعن القبائل… وعن الشرفاء… وعن الطوائف… وعن المذاهب… وعن الأحرار… ونصف الأحرار… إلخ… ثم وجدنا أنفسنا نتحدث عن خيرات الأرض… وماذا يمكن تحقيقه بفضل خيرات الأرض.. فوجدنا أن البلدان التي تمتلك الغاز والبترول بنت العمارات… وامتلكت السيارات واستقرت بالفيلات… لكنها قشور فقط.. قشور الحضارة… فالحضارة إذن هي امتلاك التعليم… هي امتلاك العلم…. هي امتلاك التكنولوجيا… هي امتلاك النانو تكنولوجيا… هي استعمال العقل… واستثماره بذكاء، هي الاعتماد على الرأس المال البشري، ومن أجل ذلك الاهتمام بصحة وسلامة المواطن.

فلنستأنس بما قال الدكتور فاروق القاسم العالم الجيولوجي تقريبا في هذا السياق. هو عراقي الاصل، نرويجي الجنسية :

« لا تحدثني عن ثروة أي بلد وأهله مشحونين بالحقد والعنصرية والمناطقية والجهل والحروب .

نيجيريا من أكثر الدول غنى بالثروات والمعادن

ومن أكبر دول العالم المصدرة للبترول ولكن أنظر إلى حالها ووضعها والسبب أن الإنسان فيها مشبع بالأحقاد العرقية ومحمل بالصراعات !!!!

فيما سنغافورة البلد الذي بكى رئيسه ذات يوم

لأنه رئيس بلد لا توجد فيه مياه للشرب ..!! اليوم يتقدم بلده على اليابان في مستوى دخل الفرد …!!؟؟

في عصرنا الحالي الشعوب المتخلفة فقط هي

التي مازالت تنظر لباطن الأرض

ما الذي ستخرجه كي تعيش …!!؟؟؟

في الوقت الذي أصبح الإنسان بحد ذاته هو الاستثمار الناجح والأكثر ربحاً .

هل فكرت وأنت تشتري جوال جلكسي أو أيفون كم يحتاج هذا التلفون من الثروات الطبيعية ؟

ستجده لا يكلف دولاراً واحداً من الثروات الطبيعية !!

جرامات بسيطة من الحديد وقطعة زجاج صغيرة وقليل من البلاستيك ولكنك تشتريه بمئات الدولارات تتجاوز قيمته عشرات براميل النفط والغاز

والسبب أنه يحتوي على ثروة فكرية تقنية من إنتاج عقول بشرية …!!!؟؟؟

هل تعلم أن إنسانا واحدا مثل بل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت يربح في الثانية الواحد 226 دولارا ؟

هل تعلم أن أثرياء العالم لم يعودوا أصحاب ثروات طبيعية ؟

وإنما أصحاب تطبيقات بسيطة على جوالك؟

هل تعلم أن أرباح شركة مثل سامسونج

في عام واحد 327 مليار دولار ؟

نحتاج لمائة سنة لنجمع مثل هذا المبلغ من الناتج المحلي …!!؟؟؟

أيها الواهم بأن لديك ثروة ستجعلك في غنى دون الحاجة إلى عقلك !

دع عنك أوهامك فلا ثروة مع عقلية الثور .

هُزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية وفي أقل من خمسين عاماً انتقمت من العالم بالعلم والتقنية

وبقي الأغبياء يسألونك عن مذهبك أو من أي قبيلة أنت !! »..