مشروع دعم وتعزيز ديناميات المشاركة الديمقراطية على المستويات الجماعية، المحلية، الاقليمية و الوطنية للحد من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية في المغرب. : بلاغ صحفي

بلاغ صحفي

مشروع « دعم وتعزيز ديناميات المشاركة الديمقراطية على المستويات الجماعية، المحلية، الاقليمية و الوطنية للحد من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية في المغرب« .

ساهمت الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الجديدة التي أقرها المغرب مؤخرا، ولا سيما دستور2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، في إعداد إطار قانوني يشجع على المشاركة الديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني والمواطنين و المواطنات في تنفيذ، تتبع وتقييـــم السياسات العامة.

وفي هذا السياق، تنظم الجمعيتان الشريكتان جمعية التعاون للتنمية والثقافة وجمعية وجدة عين الغزال 2000 لقاءا عن بعد حول مشروع “دعم وتعزيز ديناميات المشاركة الديمقراطية على المستويات الجماعية المحلية، الاقليمية و الوطنية للحد من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية في المغرب ».

يهدف هذا البرنامج، المنجز في إطار الاتحاد المكون من الحركة من أجل السلام (MPDL) و منظمة أوكسفام ((OXFAM، بدعم مالي من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية (AECID)، إلى المساهمة في الحد من أشكال اللامساواة التي تطال النساء والشباب بالمغرب، وذلك من خلال تعزيز اللامركزية (الجهوية المتقدمة) المنصفة المساواتية والمستدامة.

الأنشطة المبرمجة في إطار هذا البرنامج سيتم تنفيذها من قبل كل من :MPDL و OXFAM بشراكة مع الجمعيات الشريكة بالأقاليم الأربعــة: جمعية التعاون للتنمية والثقافة ACODEC و جمعية عين غزال 2000 ((OAG2000 بوجدة، شبكة الأمل، وجمعية منتدى النساء AFFA بالحسيمة؛ جمعية FLDF – فدرالية رابطة حقوق النساء و جمعية ECODEL بالعرائش والفضاء الجمعوي بالرباط .

تعتمد إستراتيجية تدخل البرنامج على المحاور التالية:

تحديد الوضع الحقيقي لآليات المشاركة والاحتياجات والمصالح الاستراتيجية للشباب والنساء؛

تعزيز التواصل والولوج إلى المعلومة؛

تقوية قدرات المجتمع المدني والفاعلين المحليين؛

فعالية استخدام ممثلي المجتمع المدني لآليات المشاركة المواطنة لتقديم مقترحات تعكس المصالح الاستراتيجية للشباب والنساء اللذين يساعدون في الحد من اللامساواة.

وهكذا، سيتم تقديم البرنامج يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا إلى منتصف النهار (س 12.00) عبر منصة google meet، وذلك بمشاركة الفاعلين المحليين على المستوى المحلي والإقليمي و الجهوي ، أعضاء وعضوات هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي و أعضاء و عضوات فضاءات المشاركة الديمقراطية ، أعضاء هيئة التدريس والطلاب و الطالبات بجامعة محمد الأول بوجدة ، النساء والشباب ، ووسائل الإعلام ….. الهدف من هذا اللقاء هو الإعلام والتواصل حول أهداف المشروع ونتائجه وإستراتيجية تنفيذه.

هذا البيان الصحفي دعوة لمهنيات ومهنيي الإعلام للانخراط في أهداف وفلسفة البرنامج المواطن.

للمزيد من المعلومات حول المشروع يمكنكم ربط الاتصال مع:

جمعية وجدة عين الغزال 2000

جمعية التعاون للتنمية و الثقافة

رئيسة الجمعية : نزهاء جعادة

الهاتف : 0661981577

نائبة الرئيسة و المسؤولة عن المشروع : لطيفة رزوك

0655011816الهاتف:

رئيس الجمعية: الميلود رزوقي

الهاتف : 06 67 33 23 13 / 05 36 69 02 19

منسقة المشروع: يمينة المومني

الهاتف: 0682578248

منسقة المشروع: مروة بناحمد

06 48 29 58 59 : الهاتف

بتمويل من:

Convenio Nº 18-CO1-1204

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