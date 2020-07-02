الإعلان عن تأجيل الدورة 22 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير

افران: عبد العزيز لفلاحي

أفاد بلاغ صادر عن الهيئة المنظمة لفعاليات مهرجان الارز العالمي للفيلم القصير انه تقرر تأجيل الدورة التانية والعشرون لهدا المهرجان المنظم كل سنة بمدينتي افران وازرو المغربيتين الى أجل سيعلن عنه لاحقا ’حيث كان من المنتظر ان تنظم دورة هده السنة خلال الفترة الممتدة من14الى17 غشت الا ان الاجراءات المتعلقة بالطوارئ الصحية لمواجهة وباء كورونا والمتضمنة في الدورية الوزارية للسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة لم تسمح بتنظيم هده الدورة في الفترة المعلن عنها سابقا سعيا من ادارة المهرجان الى الحفاظ على سلامة الجميع من كوفيد 19و اتخاد التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

واشار رئيس المهرجان عبد العزيز بن الغالي انه تم اختيار شعار « صوت الشباب بين إشكالية الإبداع والإنتاج السينمائي » شعارا لهده الدورة انطلاقا من قناعة المنظمين باهمية دور الشباب في تطوير وترسيخ واستمرارية الفعل السينمائي.