(كوفيد-19) .. 244 إصابة و67 حالة شفاء بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت, 27 يونيو, 2020 إلى 18:13

الرباط – أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و67 حالة شفاء بالمملكة، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، السيدة هند الزين، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 11 ألف و877 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 8723 حالة بنسبة تعاف تبلغ 73,4 في المائة، وحالات الوفاة إلى 220 بمعدل إماتة بلغ 1,9 في المائة.

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