فيروس كورونا.. 563 إصابة و61 حالة شفاء بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية

الأربعاء 24 يونيو، 2020

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، تسجيل 563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و61 حالة شفاء بالمملكة خلال ال24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها « M24 » وإذاعتها « ريم راديو »، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى عشرة آلاف و907 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 8468 حالات بنسبة تعاف تبلغ 77,6 في المائة.

وأضافت السيدة الزين أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 216 حالة منذ بداية الوباء بالمملكة، بنسبة إماتة تبلغ 2 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.

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