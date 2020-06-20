فيروس كورونا.. 226 إصابة و106 حالات شفاء بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية

السبت 20 يونيو، 2020

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و106 حالات شفاء بالمملكة خلال ال24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، في تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها « M24 » وإذاعتها « ريم راديو »، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 9839 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 8223 حالة بنسبة تعاف تناهز 6ر83 في المائة.

وأضافت السيدة الزين أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليظل عدد الوفيات مستقرا في 213 حالة منذ بداية الوباء بالمملكة، بنسبة إماتة لا تتجاوز 2ر2 في المائة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.

ومع 20 يونيو 2020