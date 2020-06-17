شرطى يطلق الرصاص من سلاحه الوظيفي لايقاف جانح هدد سلامة أفراد الشرطة بحي توريزمو بالحسيمة

اضطر شرطي بولاية الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، مساء يوم الإثنين15 يونيو 2020، على استخدام سلاحه الوظيفي لدفاع عن نفسه على إثر محاولته برقفة أفراد الامن الوطني على إيقاف شخص بخي » توريزمو « عرض عناصر الشرطة لتهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأضافت مصادر مؤكدة أن الشرطى اضطر لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء وتصويب رصاصة واحدة لتصيب الأطراف السفلى للمشتبه فيه. بعدما أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض عناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

ونقل المشتبه فيه الى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي بمدينة الحسيمة فيما فتحت بحث قضائي في النازلة تحت اشراف النيابة العامة للكشف عن حيثات وظرةف القضية