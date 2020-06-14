شركة العمران ـ جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ عملية الياسمين تاوريرت

تعلن شركة العمران جهة الشرق ، انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح ، قطعا من نوع سفلي تجاري + 4 طوابق وسفلي تجاري + 6 طوابق بعملية الياسمين بتاوريرت حسب الجدول التالي

ـ العملية : الياسمين

1 ـ نوع البقع : سفلي + 6 طوابق :

ـ رقم المنتوج ، والمساحة :

ـ 1461 …المساحة : 440 متر مربع

ـ 2637 ….المساحة : 444 متر مربع

ـ 2638 ….المساحة : 382 متر مربع

ـ 2639 ….المساحة : 382 متر مربع

ـ 2640 ….المساحة : 382 متر مربع

ـ 2641 ….المساحة : 382 متر مربع

ـ 2642 ….المساحة : 459 متر مربع

2 ـ نوع العملية : سفلي تجاري + 4 طوابق

ـ رقم المنتوج ، والمساحة :

ـ 2643 …. المساحة : 231 متر مربع

ـ 2644 …. المساحة 231 متر مربع

ـ 2645….. المساحة : 231 متر مربع

ـ 2646 …. المساحة : 231 متر مربع

ـ 2647 …. المساحة : 349 متر مربع

ـ 2648 …. المساحة : 367 متر مربع

ـ 2649 …. المساحة : 368 متر مربع

ـ 2650 ….المساحة : 336 متر مربع

فعلى الأشخاص الراغبين في الاقتناء ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران تاوريرت بالعنوان المذكور اسفله ابتداء من صدور هذا الاعلان

وللمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالهاتف : 0536516143