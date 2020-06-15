فيدرالية جمعيات إقليم جرادة نداء ومناشدة لساكنة إقليم جرادة

فيدرالية جمعيات إقليم جرادة بكل مكوناتها وأعضائها تقدمت بالشكر الخالص لكل جنود الخفاء في الصفوف الامامية لمواجهة جائحة كورونا ولا زالوا على عهدهم لحد الساعة حتى اختفاء هذا الوباء الذي عانى ولازال يعاني منه العالم بأكمله.

تجندوا جميعا وتركوا بيوتهم وأهلهم لخدمة المواطن بالدرجة الأولى وعلى رأس هؤلاء السلطات الإقليمية بجرادة بكل مكوناتها، السلطات الأمنية بكافة مكوناتها والاطر الطبية بجميع مكوناتها.

وبهذا تسجل فيدرالية جمعيات إقليم جرادة، بكل فخر واعتزاز انخراط السلطة الإقليمية الى جانب بعض جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة في عملية توزيع المساعدات الغذائية، رغم وجود بعض الظواهر السلبية النادرة بحيث تتمنى الفيدرالية اندثارها مستقبلا.

هذه الجهود الجبارة والتدابير العقلانية، كذا التزام ساكنة الإقليم جعلت الإقليم خاليا من الوباء، حيث لم تسجل أية حالة إصابة بهذا الوباء منذ انتشاره بالمغرب.

لهذا نطلب كفيدرالية من ساكنة الإقليم المزيد من العطاء والتضحية على هذا المكسب واستحضار روح التكافل الاجتماعي والتعاون والتآزر والالتفات للأسر المعوزة، وذلك للرقي لما تسمو اليه بلادنا تحت الرعاية السامية لمولانا امير المؤمنين الملك محمد السادس نصره خلال هذه الفترة العصيبة من جائحة كورونا، والاستمرار في التضحيات النبيلة خدمة لهذا الوطن. واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة رغم عملية تنزيل مخطط تخفيف الحجر الصحي لتفادي أي ازمة مستقبلا.