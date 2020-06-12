مذكرات أبي سليمان عبد القادر غانم السكوني -1

ذكريات في ثانوية عبد المؤمن العتيدة مع والدي أستاذ الاجتماعيات ثم أمين خزانة الكتب ثم الحارس العام للشعب العلمية بها الأستاذ المقتدر عبد القادر غانم صاحب كتابي « تاريخ الشعوب القديمة » وتاريخ العالم الإسلامي والعالم الغربي الإقطاعي » الذين تخرج عليه بهما آلاف الطلبة تؤرخها وثائق وصور مخلدة لإحدى المحطات الهامة في تاريخ ثانوية عبد المؤمن العتيدة هي ذكرى حفل تكريمه كأحد أعمدتها وأسسها بمناسبة إحالته على التقاعد عام 1995-1994

يشرفني أنا محمد غانم – الآن أستاذ الرياضيات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة – وبإذن من والدي الأستاذ عبد القادر غانم الشريف الإدريسي السكوني الود غيري الفجيجي الأصل أن انشر في موقع قدماء تلامذة ثانوية عبد المؤمن التي كنت احد تلامذتها الممتازين في سلكيها الإعدادي والثانوي منذ حصولي على الشهادة الابتدائية من ابتدائية محمد الخامس في الموسم الدراسي 1974-1975 الى الموسم الدراسي 1979-1980 حين وجهت للدراسة بالشعبة الرياضية- في ثانوية عمر بن عبد العزيز بوجدة.

درسني خلالها أساتذة أجلاء مغاربة وفرنسيون ومشارقة أردنيون وسوريون وفلسطينيون اذكر منهم: السي باهو، الآنسة ارنوس، والدي الأستاذ غانم عبد القادر ، مدام خديجة، السي لحسايني، فخري حمادين، السي محمد حمداوي، مدام برويون، مدام لافونتين، السي احمد العريبي، مدام لوكيني، الاستاذ رياض بحبوح، السي الربيع، السي بلمدني، السي علي برشان، السي بختاوي .

يشرفني أن انشر الوثائق والصور التالية التي تؤرخ لحدث هام هو تكريم والدي عبد القادر غانم بمناسبة إحالته على التقاعد سنة 1995 بعد أكثر من أربع وأربعين عاما من العطاء… تتضمن هذه الوثائق: موجزا لسريته العطرة… وكذا « انتقال الأستاذ عبد القادر غانم إلى العمل بثانوية عبد المؤمن بوجدة وحصوله على شهادة وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة في إطارها، وما يلحق بذلك من مما يتعلق بتكريمه بمناسبة إحالته على التقاعد عام 1994/1995

(يتبع)

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أرسلها لنا الأستاذ إدريس غانم ابن السيد عبد القادر غانم