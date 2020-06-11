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الطفل امناي عبوشي يفوز بالجائزة الكبرى للفيلم القصير لافلام الجيب

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افران-عبد العزيز لفلاحي

فاز الطفل امناي عبوشي بالجائزة الكبرى للفيلم القصير للهواتف الذكية عن فيلمه « فارس الحجر » كعمل متكامل فيما عادت الجائزة الثانية والتنويه لأسعد بركات فيلمه  » لنستمتع بلذة القراءة » مستوحى من فكرة اسامة شبار ويدخل هدا النشاط المنظم عن بعد ضمن البرنامج الدي تشتغله عليه جمعية نادي الشاشة للطفولة والشباب بازرو وافران والدي تتوخى من ورائه ترسيخ الثقافة السينمائية في الاوساط الشبابية والطفولية والتخفيف من تداعيات زمن كورونا والحجر الصحي على نفسية الاطفال.وقد خصصت للفائزين هدايا قيمة تشجيعا لهم على الإبداع السينمائي.

 
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