توجت اليوم الإثنين 8 يونيو 2020 مدينة وجدة إلى جانب نظيرتها مدينة ليل الفرنسية بجائزة » PLATFORMAwards »، وهي شبكة أوروبية للتعاون اللامركزي تهدف من خلال هذه الجوائز إلى تتويج الشراكات المبتكرة والمستدامة والشاملة بين الحكومات المحلية والجهوية للإتحاد الأوروبي ونظيراتها في الدول الشريكة.

ويأتي هذا التتويج الذي نهنئ به ساكنة مدينة وجدة، والذي كان من المقرر تنظيم فعالياته بمدينة بروكسيل البلجيكية بمقر الإتحاد الأوروبي وتم تعويضه باللقاء الإفتراضي عن بعد عبر تقنية « زوم »، قدم خلاله رئيس مجلس جماعة وجدة عمر حجيرة إلى جانب السيدة « ماري بيير بروسن » نائبة السيدة « مارتين أوبري » عمدة مدينة ليل المكلفة بالتعاون الدولي والأوروبي والسياحة عروضا مفصلة حول « مشروع التعاون اللامركزي من أجل طاقة مستدامة » الذي تم انتقاؤه من طرف لجنة التحكيم من ضمن 26 ملفا للترشيح يمثلون 74 حكومة محلية وجهوية من مختلف دول العالم.

هذا المشروع الذي تم إنجازه على مدة ثلاث سنوات بتمويل مشترك بين المديرية العامة للجماعات المحلية لوزارة الداخلية المغربية ووزارة الخارجية والتعاون الأوروبي الفرنسية، يرتكز على ثلاث محاور رئيسية وهي:

– الأول، يتعلق بالجماعة ويعمل على تقوية قدرات الموظفين الجماعيين في مجال الطاقة المستدامة في قطاع البنايات؛

– الثاني، يرتبط بالمجال الأكاديمي والاقتصادي عبر تطوير التكوين المهني في مجال الطاقة المستدامة وتعزيز القطاع الاقتصادي في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛

– الثالث، يتعلق بتحسيس الساكنة في مجال الاقتصاد من فاتورة الطاقة في البنايات وتقوية التواصل في هذا المجال مع إحداث خلية نموذجية في مجال الإعلام الطاقي والمناخي.

مشروع « طاقة مستدامة » يأتي في إطار علاقات الشراكة والتعاون التي تربط مدينة ليل الفرنسية ومدينة وجدة المغربية، ويندرج ضمن إستراتيجية جماعة وجدة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها منذ 2016 تنزيلا لمضامين الإستراتيجيات الوطنية للطاقة والمناخ والتعاون اللامركزي، هذه المجالات التي يتبوأ فيها المغرب دورا رياديا على المستوى الإفريقي والعالمي بفضل التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.