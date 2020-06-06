مجهودات السلطة الإقليمية ووزارة الفلاحة تتوج بفتح سوق نموذجي للمواشي بازرو لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع

عبد العزيز الفلاحي

توجت المجهودات المبذولة من طرف عامل إقليم إفران عبد الحميد المزيد بتنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة بفتح أول سوق نموذجي للمواشي على صعيد جهة فاس مكناس و الصعيد الوطني بمدينة ازرو. وقد حضر لقاء الافتتاح المدير الجهوي للفلاحة، هذا القطاع الذي لعب هو الأخر دورا فعالا في اختيار الإقليم لإيواء هذا السوق النموذجي، بحضور كذلك السيد حمو أوحلي رئيس المجلس الإقليمي لإفران، السيد بنعلي رشيد رئيس الفدرالية البين مهنية لمنتجي الزيتون على الصعيد الوطني، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

وقد تم اختيار إقليم إفران نظرا لخصوصيتة كمنطقة جبلية ذات طابع قروي يعتمد اغلب ساكنتها على تربية المواشي حيث يتجاوز عدد رؤوس الماشية ازيد من مليون ونصف رأس، فضلا على أن المنطقة معروفة بسلالة غنم تيمحضيت ذات الجودة العالية. و نظرا لموقع مدينة ازرو الاستراتيجي الذي يميزها محليا، جهويا ووطنيا نالت شرف إحتضان هذا السوق.وتجدر الإشارة أن السوق النموذجي للمواشي بمدينة أزرو هو الوحيد على الصعيد الوطني الذي تم فتحه لاستقبال الكسابة وبائعي المواشي الوافدين من مختلف المناطق خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، حيث تمت تهيئته وفق معايير احترام شروط الطوارئ الصحية التي تستدعيها هذه المرحلة من الحجر الصحي .

وسيمكن هذا الإجراء من تمكين الكسابة ومربي المواشي من تحقيق مداخيل و رواج اقتصادي مما سيساعدهم على تجاوز تداعيات جائحة وباء كورونا.

وقد تفاءل جل الفلاحين و مربي الماشية خيرا بهذا السوق الذي يعتبر بالنسبة لهم فرصة لعرض وتسويق ماشيتهم، كما اعتبروه تعويضا لهم عن المعرض الفلاحي بمكناس الذي لم يتم تنظيمه هذه السنة بسبب جائحة كورونا.