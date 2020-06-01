وزارة الصحة ـ المغرب : تسجيل 27 حالة اصابة فقط خلال 24 ساعة الأخيرة

وزارة الصحة: فيروس كورونا.. تسجيل (27) إصابة مؤكدة جديدة بالمغرب والعدد الإجمالي يصل إلى 7807 حالة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الأحد (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7807 حالة.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها « M24″، وإذاعتها « ريم راديو »، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 205 حالة وفاة.

وأضاف السيد لمرابط أنه تم تسجيل 58 حالة شفاء من مرض (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 5459 حالة، ليستمر معدل التعافي في الارتفاع حيث بلغ اليوم 9، 69 في المائة، أي اكثر من المعدل العالمي.

والحلات ال27 الجديدة سجلت بكل من جهة الدار البيضاء-سطات (16 حالة بالدار البيضاء الكبرى وسيدي ينور)،وجهة طنجة-تطوان-الحسمة (6 حالات بمدينة طنجة)، وحالة واحدة يكل من مدن فاس والرباط وبني ملال وأكادير إدوتنان والعيون.

وبالنسبة للمراضة بفيروس (كوفيد-19)، فبلغت لحد الان بالمغرب 5، 21 في المائة لكل مائة ألف نسمة، وفق السيد لمرابط الذي اشار الى اسثتناء 9114 حالة مخبريا.

وتابع أن الحالات النشطة التي تعني الاشحاص رهن العلاج، فتيساوي حاليا 2143 حالة، أي ينسبة 9، 5 بكل مائة ألف نسمة، وأن الحالات الجديدة (27) تم اكتشاف 19 منها في إطار منظومة تتبع المخالطين والتي شملت لحد اليوم 45 ألف و826 شخصا. علما أنه يوجد رهن التتبع حاليا 7313 شخصا.

وحسب المتحدث، فإن الحالة الوبائية تتحسن، وينضاف أليها مؤشر ذوي الحالات الذي هو في حدود 73، 0، وذلك بفضل الالتزام الجماعي بتدابير الحجر الصحي، داعيا في هذا الصدد إلى التقيد أكثر بهذه التدابير.

ومع 31/05/2020