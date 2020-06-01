الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ـ بلاغ

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ـ

RADEEO

بلاغ

تخبر الوكالة الميتقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة زبنائها الكرام ، بانها ستسأنف ابتداء من فاتح يونيو 2020 عملية القراءة الفعلية لعدادات الماء ، وعليه ، فانه بعد هذه العملية ستقوم الوكالة بمراجعة الاستهلاك المقدر لشهري مارس وأبريل

وفي اطار التدابير الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا ، وحرصا على سلامة جميع المرتفقين والمستخدمين ، تدعو الوكالة للاستفادة من الخدمات عن بعد وخدمات القرب الموضوعة رهن اشارتكم :

تواصل فوري مع الوكالة بدون تنقل وبكل أمان

ـ لطلبات الربط والاشتراك

ـ لطلب معلومات أو تقديم شكاية

ـ لطلب تدخل أو اشغال الصيانة

ـ للاتصال بمصالح الوكالة والتصريح بمؤشر الاستهلاك

وذلك بالاتصال على الارقام التالية : 0536501406 / 0536504271 / 0536746187 الرقم الاقتصادي : 0801000304

او على العنوان الالكتروني :

radeeo@radeeo.ma

ـ للاطلاع وأداء الفواتير المتعلقة باستهلاك الماء

ـ على الموقع الالكتروني للوكالة :

www.radeeo.ma

ـ على الموقع الالكتروني فاتورتي :

www.fatourati.ma

ـ عبر التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالأبناك

ـ بشبابيك الاستخلاص القريبة منكم ( وكالات تسهيلات وضمان كاش ) أكثر من 100 شباك موزعة على جميع الاحياء