الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ـ بلاغ
الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ـ
RADEEO
بلاغ
تخبر الوكالة الميتقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة زبنائها الكرام ، بانها ستسأنف ابتداء من فاتح يونيو 2020 عملية القراءة الفعلية لعدادات الماء ، وعليه ، فانه بعد هذه العملية ستقوم الوكالة بمراجعة الاستهلاك المقدر لشهري مارس وأبريل
وفي اطار التدابير الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا ، وحرصا على سلامة جميع المرتفقين والمستخدمين ، تدعو الوكالة للاستفادة من الخدمات عن بعد وخدمات القرب الموضوعة رهن اشارتكم :
تواصل فوري مع الوكالة بدون تنقل وبكل أمان
ـ لطلبات الربط والاشتراك
ـ لطلب معلومات أو تقديم شكاية
ـ لطلب تدخل أو اشغال الصيانة
ـ للاتصال بمصالح الوكالة والتصريح بمؤشر الاستهلاك
وذلك بالاتصال على الارقام التالية : 0536501406 / 0536504271 / 0536746187 الرقم الاقتصادي : 0801000304
او على العنوان الالكتروني :
radeeo@radeeo.ma
ـ للاطلاع وأداء الفواتير المتعلقة باستهلاك الماء
ـ على الموقع الالكتروني للوكالة :
www.radeeo.ma
ـ على الموقع الالكتروني فاتورتي :
www.fatourati.ma
ـ عبر التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالأبناك
ـ بشبابيك الاستخلاص القريبة منكم ( وكالات تسهيلات وضمان كاش ) أكثر من 100 شباك موزعة على جميع الاحياء
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