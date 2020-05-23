قافلة التحليلات المخبرية لكوفيد 19 تحط الرحال بمدينة افران

افران : عبد العزيز لفلاحي

حطت صبيحة يوم الجمعة 22 ماي قافلة التحليلات المخبرية لكوفيد 19 رحالها بمدينة افران وبمجرد وصولها الى محطة المدينة انتقل عامل الاقليم افران الى عين المكان لاستقبال الطاقم الطبي والتمريضي لهده القافلة والاطلاع على المعدات التي تستعمل لاجراء التحليلات والمراحل التي تمر منها هاته التحليلات للتوصل الى النتائج المخبرية .

وبالموازاة مع تواجد القافلة يقوم الطاقم الطبي والتمريضي لقسم كوفيد 19 التابع للمندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بافران بجولات ميدانية لاخد عينات على مستوى عدة مواقع التي تعرف تجمعات مهنية وتجارية حيث كانت البداية من السوق البلدي بافران . ومن المتوقع ان يصل عدد التحليلات 600 تحليلة.

وتدخل هده العملية في اطارالجهود المبذولة من طرف الاطر الصحية بتنسيق مع السلطات الاقليمية لمواجهة وباء كرونا والعمل على تقريب مرحلة وخدمات التحليلات المخبرية للمواطنين وتسريع وتيرة الحصول على نتائجها في مما يمكن من التحكم في الوضع الوبائي والسيطرة عليه في وقت وجيز