الوضع في قطاع المياه و الغابات يصل الى درجة كبيرة من الاحتقان ـ بلاغ …

لأول مرة هيئة غابوية دات صبغة عسكرية تدعو لاتخاد حكمة من الإجراءات للتعبير عن سخطها ضد ما أسماه اللامبالاة في تدبير القطاع

و حسب بلاغ توصلت به الجريدة فإن جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين و الاتحاد الوطني للمهندسين دعوا جميع المهندسات و المهندسين التابعين لقطاع المياه و الغابات إلى : تبني أسبوع الغضب عبر تحميل شارة حمراء على جدارية الفايس بوك الخاص بهم، تعبيرا عن سخطهم و إحباطهم تجاه ما آلت إليه الأوضاع بالقطاع؛

كما دعوا التقيد بالتوقيت الإداري و عدم التنقل في مهمات رسمية إلا بوجود أمر كتابي و شخصي للقيام بمأمورية.

و أشار البلاغ إلى أن هده الإجراءات تدخل ضمن مسلسل نضالي مسطر من قبل الهيئتين.

و

تأتي هاته الدعوة نتيجة تراكم عدة اسباب نذكر منها على سبيل المثل وليس على سبيل الحصر حسب البلاغ انه :

نظرا للاستهداف الممنهج و المتكرر لفئة المهندسين الذي يعمد من خلاله مسؤولي القطاع إلى المس بكرامتهم و تقزيم دورهم المحوري في تدبير القطاع

و بعد إستنفاد جميع السبل المتاحة لتحسيس الإدارة بحالة الاحتقان التي يعيشها القطاع و مطالبتها الحثيثة بفتح قنوات التواصل و الحوار بخصوص الوضعية الراهنة و كذلك الآفاق المستقبلية و التي كرستها لامبالاة مدبري القطاع.

و تجدر الإشارة أنه و حسب المتتبعين للشأن الغابوي أن وسم #كرامة_المهندس_خط_احمر عرف انتشارا واسعا بعد ساعات من إطلاقه بين المهندسات و المهندسين الغابويين و الغير الغابويين بالمغرب و خارجه و هو ما اعتبرته الهيئتين مؤشرا إيجابيا يعبر عن الوعي بحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المياه و الغابات.

فأين السيد أخنوش مما يقع في القطاع؟

وفيما يلي نص البلاغ /

بلاغ

وعيا بالظرفية الحساسة و العصيبة التي يمر منها القطاع الغابوي و التي تشكل منعطفا مفصليا في تاريخ تدبير الموروث الغابوي الذي يعد ملكا لكافة المغاربة، أجيالا حالية و مستقبلية،

و نظرا للاستهداف الممنهج و المتكرر لفئة المهندسين الذي يعمد من خلاله مسؤولي القطاع إلى المس بكرامتهم و تقزيم دورهم المحوري في تدبير القطاع

و بعد إستنفاد جميع السبل المتاحة لتحسيس الإدارة بحالة الاحتقان التي يعيشها القطاع و مطالبتها الحثيثة بفتح قنوات التواصل و الحوار بخصوص الوضعية الراهنة و كذلك الآفاق المستقبلية و التي كرستها لامبالاة مدبري القطاع.

فإن جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين و الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة فرع المياه و الغابات تدعوان جميع مهندسات و مهندسي قطاع المياه و الغابات إلى:

* تبني أسبوع الغضب عبر تحميل شارة حمراء على جدارية الفايس بوك الخاص بهم، تعبيرا عن سخطهم و إحباطهم تجاه ما آلت إليه الأوضاع بالقطاع؛

* التقيد بالتوقيت الإداري و عدم التنقل في مهمات رسمية إلا بوجود أمر كتابي و شخصي للقيام بمأمورية.

كما تهيب الهيئتان بعموم المهندسات و المهندسين التقيد الصارم بالإجراءات السالفة الذكر التي لا تشكل سوى الخطوات الأولية ضمن مسلسل نضالي سطر لهذا الغرض.

و السلام

بتاريخ 19/05/2020