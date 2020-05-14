فيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ تسجيل 95 اصابة مؤكدة : انخفاظ ملموس في عدد الاصابات المسجلة خلالاليومين الأخيرين
صرحت وزارة الصحة يومه الخميس 14 ماي 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ95 حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 6607 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد71315 حالة … فيما تم تسجيل 2 حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ليبلغ مجموع الوفيات منذا بداية الفيروس 190 حالة ، فيما تم تسجيل 179 من الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة ليصل المجموع الى3310 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،
هذا وتلتمس وزارة الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد الحجر الصحي و النظافة والسلامة الصحية، والانخراط بكل ايجابية في التدابير الاحترازية التي ينهجها بلدنا منذ بداية الحجر الصحي والطواريء الصحية .
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