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فيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ تسجيل 95 اصابة مؤكدة : انخفاظ ملموس في عدد الاصابات المسجلة خلالاليومين الأخيرين

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صرحت وزارة الصحة يومه الخميس 14 ماي 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ95 حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 6607 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد71315 حالة … فيما تم تسجيل 2 حالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ليبلغ مجموع الوفيات منذا بداية الفيروس 190 حالة ، فيما تم تسجيل 179 من الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة ليصل المجموع الى3310 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،
هذا وتلتمس وزارة الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد الحجر الصحي و النظافة والسلامة الصحية، والانخراط بكل ايجابية في التدابير الاحترازية التي ينهجها بلدنا منذ بداية الحجر الصحي والطواريء الصحية .

 
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