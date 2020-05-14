فيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ تسجيل 94 اصابة مؤكدة : انخفاظ ملموس في عدد الاصابات المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة بالمغرب

صرحت وزارة الصحة يومه الأربعاء 13ماي 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ94 حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 6512 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد69358 حالة … فيما لم يتم تسجيل اية حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي ليستقر عدد الوفيات في 188 حالة منذ البداية ، فيما تم تسجيل 104 من الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة179 ليصل المجموع الى3131 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

هذا وتلتمس وزارة الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد الحجر الصحي و النظافة والسلامة الصحية، والانخراط بكل ايجابية في التدابير الاحترازية التي ينهجها بلدنا منذ بداية الحجر الصحي والطواريء الصحية .