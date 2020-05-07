فيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ المغرب يسجل 140 اصابة مؤكدة جديدة …دون تسجيل اية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة

صرحت وزارة الصحة يومه الخميس 7 ماي 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل 140 حالة مؤكدة جديدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 5548 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد50944 حالة … كما لم يتم تسجيل اية حالة وفاة ليتقر عدد الوفيات في183 حالة ، فيما ارتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة162 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ليصل المجموع الى 2179 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :1.66 في المائة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :27.04 في المائة

ـ جهة درعة تافيلالت : 10.04 في المائة

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 0,04 في المائة

جهة فاس مكناس :13,00 في المائة

ـ جهة كلميم واد نون :0,74 في المائة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 0,07 في المائة

ـ جهة مراكش اسفي 20,53 في المائة ـ

ـ الجهة الشرقية 3,15 في المائة

جهة الرباط سلا القنيطرة 8,65 في المائة

ـ جهة سوس ماسة : 1,03 في المائة

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 14,06 في المائة

بقى ف دارك :