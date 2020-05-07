اعلان صفر كورونا وتقديم هدايا للمواليد زمن الحجر الصحي بإقليم افران

ازرو :عبد العزيز لفلاحي

تزامن يوم 05 ماي 2020 الاعلان عن صفر حالة وباء كوفيد 19 مع تواجد عدة نساء اللواتي وضعت مولودهن بقسم النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي 20 غشت بازرو . حيث شهد هدا المستشفى حدثين بارزين حدث مغاد رة اخر الحالات المصابة بوباء كورونا بعد تعافيهما والحدث التاني تجلى في تقديم هدايا للمواليد زمن الحجر الصحي وادخال الفرحة والبسمة على امهامتهم وتجدر الإشارة ان هده المبادرة قامت بها السلطات الإقليمية في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وبدلك اجتمعت فرحتين فرحة خلو الاقليم من وباء كوفيد 19 وفرحة تلقتها النساء الحوامل بعد وضعهم بنفس المستشفى