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كوفيد 19 …المغرب تسجيل 132 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة

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صرحت وزارة الصحة يومهالثلاثاء 28 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ارتفع من جديد الى 132 حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 4252 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد26998 حالة … وتم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة واحدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في165 حالة ، فيما ارتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة83 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ليصل المجموع الى 778 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،
.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :
ـ جهة بني ملال خنيفرة :80 حالة
ـ جهة الدار البيضاء سطات :1086حالة
ـ جهة درعة تافيلالت : 522 حالات
ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2
جهة فاس مكناس :534 حالة
ـ جهة كلميم واد نون : 29 حالة واحدة
ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات
ـ جهة مراكش اسفي 917 حالة ـ
ـ الجهة الشرقية 175 حالة
جهة الرباط سلا القنيطرة 309 حالة
ـ جهة سوس ماسة :50 حالات
ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :544 حالة

بقى ف دارك :

 
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