كوفيد 19 …المغرب تسجيل 132 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة

صرحت وزارة الصحة يومهالثلاثاء 28 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ارتفع من جديد الى 132 حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 4252 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد26998 حالة … وتم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة واحدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في165 حالة ، فيما ارتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة83 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ليصل المجموع الى 778 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :80 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :1086حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 522 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس :534 حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 29 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 917 حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 175 حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 309 حالة

ـ جهة سوس ماسة :50 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :544 حالة

بقى ف دارك :