ايصال مساعدات عملية رمضان 1441 لمنازل المستفيدين باقليم افران مع الرفع من حصتها هده السنة

افران: عبد العزيز.ل

انطلقت بإقليم إفران عملية توزيع المساعدات الغذائية التي تندرج في إطار عملية رمضان التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، و التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تكريس ثقافة التضامن والتآزر التي أرسى أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للتخفيف من معاناة الفئات المعوزة والهشة خلال شهر رمضان الأبرك.ولكون هذه العملية تزامنت مع فترة الحجر الصحي ببلدنا فإن عملية التوزيع ستكون مباشرة عبر إيصال المساعدات إلى منازل الأسر المستفيدة وذلك تنفيذا لفترة الحجر الصحي.

وللإشارة فقد ارتفع عدد المستفيدين خلال هده السنة من 4500 أسرة إلى 5169 أسرة موزعين كالتالي:

الوسط الحضري: 600

الوسط القروي: 4569

ويتكون الطرد الواحد لعملية رمضان هذه من المواد التالية:

10 كيلو غرام من الدقيق الممتاز

4 كيلو غرام من السكر

250 غرام من الشاي

5 لترات من الزيوت

01 كلغ من العدس

01 علبة من مركز الطماطم

01 كلغ من العجائن