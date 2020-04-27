الصيام والنفاق أية علاقة!؟

الأستاذ منير الحرول

لا أحد يمكن له أن يجادل في القيم المرتبطة بالصوم، سواء كانت تلك القيم موسومة بتأثيرات نفسية روحية أو عضوية، إلا من له عقد أو عقدة ثقافية أحادية رافضة للتنوع، وممجدة للإقصاء، وكارهة للتعدد و التنوع الثقافي والعقائدي، في هذا العالم الغريب والعجيب بتناقضاتة غير السوية في كل شيء.

إذا كان الصوم من العقائد الأساسية، ليس فقط عند المسلمين، بل لكل أتباع الديانات السماوية بحسب معتقدات كل عقيدة، فإن الجانب المميز فيه يعجز اللسان عن وصفه، حيث يتغير كل شيء، من عادات مرتبطة بالأعمال اليومية، مرورا بالوجبات الرمضانية وانتهاءا بسلسلة من الشعائر الدينة كالصلاة وقراءة كتاب الله عز وجل، ناهيك عن ظهور بعض العادات والتطبع معها كالسهر، وتغيير الجلاليب والألبسة. والخشوع الذي يزداد عند البعض فقط في هذا الشهر الكريم، العظيم عند خالق هذا الكون الفسيح!

الصيام مهما كانت درجة أهمية لن يستقيم مع الهدف الأسمى من اقراره، بحيث يعد هذا الشهر فرصة للاحساس بالفقير، والجائع والمحتاج، وفرصة للتوبة والكف عن الكذب المسترسل في كل شيء، وفرصة للأخوة، ونكران الذات، وطلب العفو والمغفرة والرحمة من الله، لمن هم فوق الأرض وتحت الأرض.

لكن أن يتحول الصيام إلى أرجوحة موسمية، يتسابق فيها الكل لتخزين الأكل، والتبذير فيه والتباهي بالموائد المتنوعة، فهذا يعد مخالفا تماما للهدف من هذا الشهر الكريم.

الصيام، ليس هو فقط وقف شهوتي البطن والفرج كما يروج له من قبل أهل الخرافة والبدع المتنوعة، بل هو صيام على الكذب، والغش، والمكر، والخداع، والجشع والطمع، بصفة دائمة لا مؤقتة، تتوقف في أيام محددة دينيا.

فلا يعقل أن يستمر النفاق قاعدة، وتجنح الأفكار والتفاسير، والتأويلات فقط نحو أشكال الصيام وطرق إقامة الصلاة، والفتاوى الغريبة التي تبدع خارج السياق وخارج منطق العقل السليم.

الصوم هو أن تكون إنسانا مخلصا للضمير أولا، وصادقا مع النفس ثانيا، وناكرا للذات ثالثا، ومبتعدا عن الثقافة المتأصلة عند البعض، من خلال تكييف الحلال والحرام حسب الأهواء والمواقع والمناصب رابعا،.

الله عز وجل لا نفاق معه، ولا صكوك الغفران تقبل بينه وبين مخلوقاته، فالله غني عن نفاق البشر وعن العالمين!

الصوم عن الأكل والشرب، والاستمرار في نهب أمول الناس، أو استفزاز الضعفاء، أو الكذب في فترة الانتخابات، أواستغباء المساكين بالوعود الزائفة،أو تغيير الوجوه بين البلدان، والتعفف لكسب التعاطف والأصوات، أو تكديس الأموال في المنازل والأبناك خصوصا في فترة الأزمات، أو استعباد العمال وطردهم بدون أدنى سبب،أو أو…يعد من صميم النفاق المشؤوم، الذي لن يجعل لا الصيام ولا من يصوم في طريق مستقيم مع الله وعباد الله، وطبيعة أوامر ونواهي الله عز وجل.

يا عقل تعقل وابتعد عن الخرافات، يا عقل كفى من الجهل المصبوغ بالإيمان الزائف، الإيمان وما يوجد في القلب لا يقاس بالرياء، أو السب والشتم واحتقار الأفكار، الإيمان يعلمه من خلق الجميع أي العظيم سبحانه وتعالى.

إذن النفاق شيء والصوم شيء آخر، الصوم يقتضي أن تستمر في الاخلاص والتعفف والصدق مدى الحياة، والحفاظ على البيئة، والرفق بالحيوان، والاحسان لليتامى والمساكين، ودفع الضرائب والرأفة بالأجراء، وعدم احتقار أبناء جلدتك، والتواضع وحب الخير للجميع، والابتعاد ما استطعت عن الغضب والسب والنبش في أعراض الناس.

أما النفاق، هو أن تبقى تنتظر متى يظهر هلال شهر رمضان، لكي تصطنع أشياء لا تليق بغايات وفضل هذا الشهر، عند الرحمان الرحيم في هذا الشهر الكريم.

الصيام والصوم شيء مقدس، نقي كنقاء المياه العذبة، أما النفاق لا صوم له، وبالتالي لا علاقة له بمرامي وأهداف وحكمة صوم هذا الشهر الكريم.

رمضان كريم.