فيروس كورونا : تسجيل 139 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 3897حالة

السبت 25 أبريل، 2020

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل139 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الرابعة من بعد زوال السبت (22 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى3897 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، في تصريح ، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 537 حالة، بعد تماثل 51 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 159 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة، مضيفا أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 21 ألف و546 حالة.

وفي ما يتعلق بالنسبة المئوية للفتك، يسجل المسؤول، فلا زالت تتناقص شيئا فشيئا وتدريجيا حيث بلغت اليوم 4.1 في المائة.

وأشار إلى أن التتبع الصحي للمخالطين مكن من اكتشاف، خلال 22 ساعة الأخيرة، 118 حالة من بين 139 الحالة المسجلة أي بنسبة مئوية تعادل 85 في المائة.

وأوضح السيد اليوبي أنه منذ بداية الوباء بلغ عدد المخالطين الذين تم تتبعهم 17 ألف و843، مبرزا أنه لازال لحد الآن 7048 مخالط قيد التتبع الصحي، الذي يدوم على الأقل 14 يوما.

وفي ما يخص التوزيع الجغرافي للحالات حسب جهات المملكة، يقول المسؤول، فلم يطرأ عليه تغيير حيث لا تزال جهة الدار البيضاء-سطات تسجل أكبر نسبة من الحالات المؤكدة، متبوعة بجهة مراكش – آسفي، وجهتي فاس مكناس وطنجة وتطوان الحسيمة بالتساوي، ثم جهة درعة تافيلالت.

ومع:25/04/2020