فيروس كورونا : 190 حالة إصابة جديدة بالمغرب خلال 24 ساعة الماضية ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 3758 حالة

الخميس 23 أبريل، 2020

أعلنت وزارة الصحة أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة، تسجيل 190 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 3758 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، السيد محمد اليوبي، في تصريح ، أنه تم تسجيل تماثل 30 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين تماما من المرض حتى الآن إلى 486 شخصا، مشيرا إلى أن النسبة المئوية للمتعافين من بين مجموع المصابين الذين تم تأكيد إصابتهم مخبريا بلغت 12,9 بالمائة.

وأضاف السيد اليوبي أنه تم أيضا تسجيل 3 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 158 حالة إلى حدود الساعة، وبذلك تبلغ نسبة الفتك، أي النسبة المئوية للهالكين من بين مجموع الحالات المؤكدة، 4,2 في المائة.

وسجل أن التتبع الصحي للمخالطين هو القناة الأساسية لاكتشاف الحالات، بحيث مكن من اكتشاف 163 حالة من بين 190 حالة المسجلة خلال اليوم، 85 في المئة منها تهم البؤر التي تم الحديث عنها مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم استبعاد 20 ألفا و175 حالة مشتبهة.

وسجل السيد اليوبي أن التوزيع الجغرافي للحالات حسب جهات المملكة عرف تغييرا طفيفا، حيث لا تزال جهة الدار البيضاء-سطات تسجل أكبر نسبة من الحالات المؤكدة ب27 في المئة، تليها جهة مراكش-آسفي ب 22 في المئة ثم فاس مكناس وطنجة وتطوان الحسيمة بنسبة 13 في المئة لكل منهما، فيما تأتي جهة درعة تافيلالت في المرتبة الخامسة بنسبة تقارب 10 في المئة.

وبخصوص التوزيع حسب الحالة الصحية للمرضى أثناء التكفل بهم، أشار المسؤول إلى أن الحالات المتكفل بها دون أن تظهر عليها أعراض المرض أو الحالات التي تشكل حالات سريرية حميدة تبلغ نسبتها 79 في المائة، مضيفا أن الحالات التي تم التكفل بها في وضعية متوسطة تمثل إلى حدود اليوم نسبة 17 في المائة، بينما بلغت الحالات التي تم التكفل بها في وضعية حرجة نسبة 4 في المائة.

وأشار السيد اليوبي إلى أنه بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل سيصبح موعد الندوة الصحفية المخصصة لتقديم الحصيلة اليومية لمرض كوفيد 19 على الساعة الرابعة بعد الزوال بدل الساعة السادسة، وأن موعد تحيين الموقع الرسمي لوزارة الصحة سيظل على الساعة العاشرة.

ومع:24/04/2020