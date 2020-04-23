حجز واتلاف 150 كلغ من الشباكية من طرف اللجنة الاقليمية للمراقبة بافران

افران: عبد العزيز لفلاحي

تمكنت اللجنة الاقليمية المكلفة بالمراقبة بعمالة افران وبتنسيق مع السلطات المحلية لافران من ضبط وايقاف وبشكل استباقي بائع متجول قادم من مدينة فاس بغرض ترويج 150 كلغ من مادة الشباكية مجهولة المصدر الا ان يقضة لجنة المراقبة حالت دون بيع هده المادة ووصولها الى المستهلكين .

وتدخل هده العملية في اطار الحفاظ على السلامة الصحية للساكنة الافليم وجزر كل التلاعب في المواد الغدائية خاصة في ظل ظرفية جائحة وباء كورونا.

هذا وقد قامت اللجنة على الفور باتلاف كل هذه الكمية المحجوزة